iPhone en iPad kindvriendelijk maken: stel ‘kinderslot’ in voor kleuters

Heb je hele jonge kinderen en willen ze maar al te vaak je iPhone of iPad even ‘lenen’? Dan wil je natuurlijk niet dat ze (per ongeluk) een telefoonnummer bellen of een enge film op Netflix aan tikken. Daarom laten we zien hoe je jouw iPhone of iPad kindvriendelijk kunt maken!

iPhone en iPad kindvriendelijk maken

Voor jonge kinderen is het belangrijk dat ze niet te veel achter de iPad of iPhone gekluisterd zitten. Maar soms wil je ze ook even een filmpje laten kijken. Vaak moet je ze dan in de gaten houden of ze niet opeens in de App Store bezig zijn of willekeurige telefoonnummers gaan bellen.

Dit is vrij eenvoudig te voorkomen door een soort kinderslot in te stellen. Je jonge kinderen kunnen dan alleen een video kijken en jij hebt er (eigenlijk) geen omkijken meer naar. Het instellen van zo’n kinderslot om je iPhone kindvriendelijk te maken doe je met de functie ‘Begeleide toegang’. Dit stel je op de volgende manier in.

iPhone kindvriendelijk maken door een ‘kinderslot’ in te stellen Ga naar ‘Instellingen’; Scrol naar beneden en kies voor de optie ‘Toegankelijkheid’; Scrol weer naar beneden en kies voor de optie ‘Begeleide toegang’; Zet de schuifknop aan en zet de knop bij ‘Activeringsknop’ aan; Tik op ‘Toegangscode-instellingen’ en ‘Stel code voor begeleide toegang in’; Voer twee keer dezelfde code in en je kunt de optie gaan gebruiken.

Begeleide toegang: stel een app in

Je hebt nu de functie ingesteld om je iPhone kindvriendelijk te maken. Dan hoef je alleen nog de app goed te zetten die je kinderen mogen gebruiken. Vrijwel elke video-app is hiervoor te gebruiken, maar wij pakken als voorbeeld de app van Disney+.

Open de app die je wilt gebruiken (en start indien nodig de video);

Als je iPhone een home-knop heeft, druk je hier drie keer op. Heeft je iPhone of iPad Face ID dan druk je drie keer op de zijknop of bovenste knop;

Teken een cirkel om de hele app en tik op ‘Opties’.

Zet hier alle opties uit en tik op ‘Gereed’ (en bij Disney+ tik je nog op ‘Hervat’).

Als je de iPhone wilt gebruiken, druk je drie keer snel op de zijknop wanneer je Face ID hebt. Heeft je iPhone een homeknop? Dan druk je hier drie keer snel op. Vervolgens typ je de ingestelde code in voor begeleide toegang. Je iPhone en iPad zijn nu weer normaal te gebruiken.

