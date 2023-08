Is jouw iPhone gehackt? Zo kom je erachter

Je iPhone is enorm veilig, maar kan toch kwetsbaar zijn voor malware. Ben je bang dat je iPhone gehackt is? Zo controleer én voorkom je dat!

iPhone enorm veilig

Een groot voordeel van iOS is de veiligheid van het besturingssysteem. De iPhone is veel veiliger dan een Android-smartphone of desktopcomputer. Het komt daarom zelden voor dat een iPhone gehackt wordt, vaak zijn het online accounts die kwetsbaar zijn voor hackers. Wachtwoorden van online profielen worden immers vaak achterhaald of gelekt, waardoor gegevens op straat komen te liggen. Helaas betekent dit niet dat iOS zelf wel volledig veilig is voor hackers.

Ben je bang dat je iPhone gehackt is? Of dat er schadelijke software op je telefoon staat? Dan zijn er een aantal manieren om dat te controleren. Wij zetten de opties voor je onder elkaar en vertellen hoe je jouw iPhone het beste kunt beveiligen!

Zo controleer je of jouw iPhone is gehackt

Het is niet mogelijk om een virusscanner te downloaden in de App Store. Apple vindt iOS namelijk zó veilig, dat apps die scannen op een virus niet zijn toegestaan in de Store. Apple geeft daarom zelf een melding als je iPhone (mogelijk) gehackt is. Je krijgt dan een zogeheten ‘dreigingsmelding’. Deze melding wordt via e-mail en iMessage naar het e-mailadres verstuurd dat aan het Apple ID van de gebruiker is gekoppeld.

Je kunt ook naar je persoonlijke Apple ID-pagina gaan om te controleren of er iets aan de hand is. Staat er geen melding? Dan is er vermoedelijk niks aan de hand. Als je nog steeds twijfelt, kun je een reservekopie maken van je iPhone. Via een extern (en grotendeels gratis) programma als iMazing kun je deze kopie vervolgens scannen op verdachte software. Zo weet je zeker dat je iPhone niet gehackt is.

Pas overigens wel op bij het krijgen van een dreigingsmelding van Apple. Je moet deze melding natuurlijk serieus nemen, maar let wel op dat deze echt van Apple afkomstig is. Hackers sturen namelijk juist neppe meldingen rond om iPhone-gebruikers op te lichten. Controleer daarom altijd eerst op je Apple ID-pagina of er sprake is van een gehackte iPhone, voordat je op de beveiligingsmelding klikt.

Wachtwoorden gehackt op je iPhone

Het gebeurt dus bijna nooit dat je iPhone gehackt wordt, maar bij online accounts is dat juist wél het geval. Wachtwoorden van deze accounts worden vaak gelekt of zijn kwetsbaar genoeg voor hackers. Beveilig je online profielen daarom zo goed mogelijk, het liefst met tweestapsverificatie (als die optie er is). Zo verklein je de kans dat jouw wachtwoorden op straat komen te liggen bij een beveiligingslek.

Als je wachtwoord toch voorkomt bij een bekend datalek, geeft je iPhone je een waarschuwing voor het datalek. Je account is namelijk enorm kwetsbaar zodra je wachtwoord is gehackt, waardoor er dus sneller kwaadaardige software op je iPhone terecht kan komen. Deze functie moet je wel inschakelen bij je iPhone, je zet het beveiligingsadvies als volgt aan:

Ga naar ‘Instellingen’ op je iPhone; Scrol omlaag en open ‘Wachtwoorden’; Voer je wachtwoord in of gebruik Face ID; Tik op ‘Beveiligingsadvies’; Schakel ‘Detecteer gehackte wachtwoorden’ in.

Wanneer je wachtwoorden nu betrokken zijn bij een datalek, krijg je daar automatisch een melding van op je iPhone. Je ziet dan precies van welke accounts de wachtwoorden zijn gehackt en bij welke websites je dit wachtwoord hebt gebruikt. Het is aan te raden om het paswoord direct aan te passen, zodra je deze melding hebt gekregen. Zo hebben hackers weinig tijd om je gegevens in te zien.

Met iOS als besturingssysteem is de kans dus klein dat je iPhone gehackt wordt. Pas daarom op met jailbreaken, want dat maakt het toestel juist kwetsbaar voor hackers. Bovendien vervalt de garantie dan direct. Beveilig daarnaast je accounts goed, zodat deze minder gevoelig zijn voor beveiligingslekken. Wil je meer tips voor iOS? Bekijk dan hier al onze tips, zodat je zeker weet dat je alles uit je iPhone haalt!