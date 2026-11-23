Met deze handige functie in Google Maps kun je besparen op benzine – we laten zien hoe je de instellingen daarvoor op de juiste manier aanzet.

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Google Maps helpt je benzine te besparen

Bij het uitstippelen van een autoroute in Google Maps kijk je waarschijnlijk vooral naar de reistijd, maar de app kan ook rekening houden met het brandstofverbruik. Maps stuurt je dan via wegen waarop je minder benzine verbruikt.

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Dat betekent niet altijd dat je dan ook de kortste route rijdt. Een route om een steile heuvel heen kan bijvoorbeeld zuiniger zijn dan eroverheen rijden. Ook verkeersdrukte, wegomstandigheden en het aantal momenten waarop je moet afremmen en optrekken spelen een rol. Google Maps gebruikt al deze informatie om de meest zuinige route te berekenen. Je herkent die optie aan het groene blaadje dat bij een route verschijnt.

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Zo schakel je het in

Wil je dat Google Maps standaard rekening houdt met het verbruik van benzine? Dan kun je dat eenvoudig instellen op je iPhone. Volg hiervoor deze stappen:

Open Google Maps en tik rechtsboven op je profielfoto; Tik op ‘Instellingen’ en dan op ‘Navigatie’; Scroll naar ‘Routeopties’; Schakel ‘Voorkeur voor brandstofzuinige routes’ in.

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Voortaan houdt Google Maps bij het voorstellen van routes rekening met het geschatte verbruik van benzine.

Vergeet deze instelling niet

Er is nog een instelling in Google Maps die belangrijk is voor het besparen van benzine. De app moet namelijk wel weten in wat voor auto je rijdt, want een dieselauto verbruikt op een andere manier brandstof dan een hybride auto.

Ga hiervoor naar ‘Instellingen’ > ‘Je voertuigen’ en kies de juiste optie: Benzine, Diesel, Hybride of Elektrisch. Google Maps kan de route daarmee beter afstemmen op jouw auto.

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Er zit wel een klein nadeel aan deze functie, want de brandstofzuinigste route kan langer duren dan de snelste route. Je bent dus soms wat extra reistijd kwijt om benzine te besparen. Gelukkig kun je de aankomsttijden vergelijken voordat je vertrekt. Zo bepaal je zelf of de besparing opweegt tegen de extra reistijd.

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