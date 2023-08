Dit iPhone-trucje maakt je toestel voor dieven nutteloos

Het is enorm vervelend als je iPhone wordt gestolen, maar het is nog erger als je gegevens niet veilig zijn. Zo maak je jouw iPhone voor dieven nutteloos!

iPhone goed beveiligen

Het is de nachtmerrie van de meeste mensen: het kwijtraken van je telefoon. Er zijn verschillende manieren om je iPhone terug te krijgen, nadat een dief ermee vandoor is gegaan. Het is vooral belangrijk dat je de ‘Zoek mijn’-functie hebt ingeschakeld op je telefoon, zodat je de locatie kunt blijven volgen van de iPhone. Hierbij is Zoek mijn-netwerk een handig hulpmiddel.

Dieven zijn inmiddels op de hoogte van alle manieren om iPhones terug te vinden, waardoor ze direct proberen om de instellingen van je iPhone aan te passen. Het is daarom enorm belangrijk om je telefoon goed te beveiligen, om zo je iPhone te beschermen tegen dieven. Met Schermtijd kun je het nog moeilijker maken om de instellingen van je iPhone te wijzigen. Zo maak je jouw iPhone nutteloos voor dieven!

Schermtijd gebruiken om je iPhone te beschermen

Je bent waarschijnlijk wel bekend met de schermtijd van je iPhone. Met Schermtijd zie je precies hoeveel tijd je hebt gespendeerd op je iPhone. De functie geeft je zelfs een overzicht van het aantal minuten (of uren) dat je hebt doorgebracht met een bepaalde app. Een relatief onbekende functie om je iPhone te beschermen is het instellen van een code in Schermtijd.

Wanneer je een toegangscode inschakelt bij Schermtijd, kun je bepaalde acties verbergen bij de instellingen van je iPhone. Zodra jij (of iemand anders) wijzigingen wilt maken in je account, moet eerst de code van Schermtijd ingevoerd worden. Pas dan verschijnen de opties weer en kunnen er wijzigingen worden gemaakt. Als je dit niet hebt ingesteld, kunnen dieven je toegangscode of account veel makkelijker veranderen.

Het toevoegen van een code aan Schermtijd gaat als volgt:

Ga naar de instellingen van je iPhone; Tik op ‘Schermtijd’; Kies voor ‘Stel toegangscode in voor Schermtijd’; Voer een nieuwe pincode in; Herhaal de pincode; Vul je Apple ID of telefoonnummer in; Pas vervolgens de instellingen aan onder ‘Beperkingen’.

Het is natuurlijk aan te raden om een andere pincode voor Schermtijd te kiezen dan de toegangscode van je iPhone. Onder beperkingen kun je vervolgens kiezen wanneer deze pincode ingevoerd moet worden. Door achter ‘Wijzigingen in toegangscode’ en ‘Accountwijzigingen’ voor ‘Sta niet toe’ te kiezen, voeg je een extra beveiligingslaag toe wanneer belangrijke gegevens aangepast worden.

Door ‘Sta niet toe’ te kiezen bij deze functies, verdwijnen de opties als ‘Face ID en toegangscode’ uit de lijst bij de instellingen van je iPhone. Hierdoor kan een dief niet zomaar je toegangscode aanpassen, of de instellingen van je profiel wijzigen. Wil je zelf je toegangscode wijzigen? Dan moet je eerst voor ‘Sta toe’ kiezen bij Schermtijd. Hiervoor moet je dus wel eerst de pincode van Schermtijd invoeren.

Meer tips voor je iPhone

Op deze manier heb je niet meer genoeg aan alleen de toegangscode om de instellingen van je iPhone aan te passen. Zo is je iPhone een stuk beter beschermd tegen dieven, want het is veel moeilijker om beide pincodes in korte tijd te achterhalen. Bovendien voer je de pincode voor Schermtijd bijna nooit in, waardoor dieven de code ook niet stiekem af kunnen kijken bij het ontgrendelen van je iPhone.

Met deze instellingen kunnen dieven je iPhone minder makkelijk aanpassen, waardoor het toestel vrijwel nutteloos wordt voor ze.