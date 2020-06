Maak je veel gebruik van de standaard Agenda-app, dan is het handig als je weet hoe je deze deelt. In dit artikel laten we zien hoe het iPhone-agenda delen met anderen in zijn werk gaat.



Eenvoudig je iPhone-agenda delen

Hoewel veel iPhone-bezitters de agenda gebruiken voor hun persoonlijke dagindeling, is de applicatie ook geschikt voor meerdere personen tegelijk. Denk hierbij aan een specifieke agenda voor je werk, of wanneer je jouw planning met iemand deelt. Door de zes stappen hieronder te doorlopen, deel je eenvoudig je iPhone-agenda.

Open de Instellingen-app en ga naar ‘iCloud’. Zorg dat het schakelaartje achter ‘Agenda’s’ is aangevinkt; Open de Agenda-app en druk onder aan op ‘Agenda’s’; Tik vervolgens linksboven op ‘Wijzig’; Je ziet al jouw verschillende agenda’s. Kies er één uit (bijvoorbeeld Werk of Thuis); Kies onder het kopje ‘Gedeeld met:’ voor ‘Voeg iemand toe…’; Voer de naam van de persoon in waarmee je je agenda wil delen.

Contacten toevoegen

Bij de laatste stap is het belangrijk om in de gaten te houden dat de app allereerst zoekt naar personen uit je contactenlijst. Dit doe je door naast de naam op het plusje te tikken. Mocht de betreffende persoon niet in jouw contactenlijst staan, dan kun je ‘m alsnog toevoegen door zijn of haar e-mailadres in te voeren. Vervolgens wordt een uitnodiging verstuurd, waarna de persoon direct toegang heeft tot jouw agenda.

In hetzelfde menu kun je te allen tijde bijhouden wie je hebt toegevoegd. Ook heb je de keuze om bewerkingen toe te staan, zodat anderen de mogelijkheid hebben om data in te voeren. Mocht je je uiteindelijk toch bedenken, dan kun je met de ‘Stop delen’-knop onderaan het menu ervoor kiezen om een persoon toegang tot je agenda te ontzeggen.

