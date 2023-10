De batterij van de nieuwste iPhone heeft jammer genoeg geen verbeteringen gekregen. Maar met deze tips kun je de batterijduur van je iPhone 15 toch flink verbeteren.

7 tips om de batterijduur van je iPhone 15 te verbeteren

Apple heeft in september vier nieuwe iPhones uitgebracht. Van de iPhone 15 (Plus) en de iPhone 15 Pro (Max) hebben de Plus en de Pro Max de beste accuduur. Maar wat als je een iPhone 15 hebt of een iPhone 15 Pro? Dan hebben we 7 tips om de batterijduur flink te verbeteren.

Heb je geen iPhone 15? Niet getreurd! Uiteraard kun je (de meeste van) deze tips ook voor andere iPhones gebruiken om de batterijduur flink op te rekken.

1. Check welke apps het meest verbruiken

Om meer uit de batterij van je iPhone te halen, moet je eerst de grootste batterij-verslinders eens opsporen. Dat gaat vrij eenvoudig door te tikken op ‘Instellingen > Batterij’. Scrol vervolgens naar beneden om het batterijgebruik per app te zien. Je kunt er dan eventueel voor kiezen om de apps te verwijderen.

Tik op ‘Afgelopen 10 dagen’ om te zien welke apps de laatste tijd veel van je accu hebben gevraagd. Tik op een van de apps om te checken wat een app op de achtergrond van je iPhone-batterij trekt. Lees ook nog even wat eronder bij ‘Inzichten en suggesties’ staat, want daar geeft je iPhone zelf ook nog tips om de batterij te besparen.

2. Energiebesparingsmodus

De Energiebesparingsmodus is een makkelijker manier om de batterijduur van je iPhone 15 te verbeteren. De optie zet je aan door te tikken op ‘Instellingen > Batterij’. Zet vervolgens de optie bij ‘Energiebesparingsmodus’ aan.

De optie zit nogal weggestopt in de instellingen, maar het is mogelijk om de Energiebesparingsfunctie als knop in je Bedieningspaneel te zetten. Dat doe je op de volgende manier.

Tik op ‘Instellingen’, scrol naar beneden en kies voor ‘Bedieningspaneel’;

Onder ‘Meer regelaars’ tik je op het plusje bij ‘Energiebesparingsmodus’;

Open je nu het Bedieningspaneel, dan vind je daar een nieuwe knop om de Energiebesparingsmodus aan te zetten.

3. Beeldscherm en helderheid

Het beeldscherm van de iPhone is vaak een van de grootste batterijverbruikers. Tik op ‘Instellingen > Beeldscherm en helderheid’. Check vervolgens de optie ‘Automatisch slot’. Stel die in op ’30 seconden’ als dat nog niet gebeurd is.

Een andere goede manier om je batterij te besparen is de helderheid van het scherm te verlagen. Dat doe je bovenaan hetzelfde venster. Door de optie bij ‘True Tone’ aan te zetten past de iPhone automatisch de helderheid van het scherm aan.

4. Always-on display

De iPhone 15 Pro (en de iPhone 15 Pro Max) hebben beide een always-on display. Deze optie kun je ook uitzetten. Het uitzetten van deze functie gaat de batterijduur van je iPhone 15 niet heel veel verlengen, maar alle kleine beetjes helpen.

Je zet de functie uit door te tikken op ‘Instellingen > Beeldscherm en helderheid > ‘. Zet vervolgens de knop bij ‘Altijd aan’ op uit.

5. Apps op de achtergrond verversen

De Energiebesparingsmodus zet het verversen van apps op de achtergrond grotendeels uit, maar je kunt ook zelf kiezen welke apps dit mogen. Tik op ‘Instellingen > Algemeen > Ververs op achtergrond’ om ze zelf aan te passen.

6. Locatievoorzieningen uitschakelen

Ga naar ‘Instellingen > Privacy en beveiliging’. Tik daarna op ‘Locatievoorzieningen’. Check vervolgens het lijstje met apps of er ergens ‘Altijd’ is ingeschakeld. Pas daar de optie aan naar ‘Nooit’ of ‘Bij gebruik van app’.

7. Push of ophalen

Een laatste manier om net dat beetje extra batterijduur uit je iPhone 15 te halen en te verlengen is de push-optie bij mail (‘Instellingen > Mail > Accounts > Nieuwe gegevens’) uit te zetten.

Met push worden nieuwe e-mailberichten meteen opgehaald wanneer ze beschikbaar zijn. Door de functie uit te zetten, kun je onderaan bij ‘Ophalen’ kiezen wanneer mail wordt opgehaald. Stel dit bijvoorbeeld in op ‘Elk kwartier’ of ‘Elk half uur’.

