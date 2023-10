iPhone 15 Pro (Max) actieknop instellen: zo werkt het

De iPhone 15 Pro (Max) heeft niet langer een mute-knop, maar een actieknop. Daar kun je zelf een functie aan toewijzen. Maar hoe doe je dat?

Dit is de actieknop op de iPhone 15 Pro (Max)

De actieknop staat standaard zo ingesteld dat je er de beltoon mee aan- en uitzet. Wanneer je de actieknop ergens anders voor gebruikt, kun je het geluid uitzetten via het bedieningspaneel. Je kunt ook een Focus instellen om je iPhone automatisch op stil te zetten.

Je kunt de actieknop op de iPhone 15 Pro (Max) bijvoorbeeld gebruiken om de camera te activeren voor een selfie. Of om snel een memo op te nemen met de dictafoon. Er zijn in totaal negen standaardfuncties waar je direct uit kunt kiezen. Maar met Opdrachten zijn de mogelijkheden eindeloos.

Zo stel je de actieknop in

De actieknop is dus zonder meer ideaal voor functies die je vaak gebruikt. Wil je de functie veranderen, dan doe je dat op de volgende manier:

Open de app Instellingen; Tik op ‘Actieknop’; Selecteer de gewenste functie door horizontaal te vegen.

Zo gauw je de gewenste functie hebt geselecteerd, is hij meteen actief. Het is dus ook heel eenvoudig om de functie van de iPhone 15 Pro (Max) actieknop even tijdelijk te veranderen. Als er meerdere opties voor de geselecteerde actie zijn, verschijnen er onder de actie verticale pijltjes. Staat je keuze op ‘camera’, dan kun je daar bijvoorbeeld aangeven welke camera je wilt gebruiken.

Opdrachten toevoegen aan de actieknop

Het is ook mogelijk om met een Opdracht een app te openen of een reeks taken uit te voeren, zoals het licht aandoen in de woonkamer of muziek afspelen. Voor de Opdrachten-acties tik je onder de actie op de blauwe knop en selecteer je een van de opties die er staan.

De standaardfuncties zoals ‘Open app …’ en ‘Herken muziek’ zijn al handig, maar het is ook mogelijk om een opdracht die je zelf hebt gemaakt te kiezen. Zo is het mogelijk om de functionaliteit van de iPhone 15 Pro (Max) actieknop behoorlijk ver uit te breiden.

iPhone 15 Pro (Max) deals

Wil je de nieuwe knop zelf uitproberen, dan heb je dus een iPhone 15 Pro of iPhone 15 Pro Max nodig. Ben je van plan om er een aan te schaffen, kijk dan zeker ook naar de onderstaande deals!

