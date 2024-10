Koopadvies: welke iPhone moet je kopen in 2024?

Ben je van plan om een nieuwe iPhone te halen, maar weet je nog niet welke? Deze iPhone kun je het beste kopen in 2024!

iPhone kopen in 2024

Apple heeft in 2024 weer vier nieuwe iPhones uitgebracht! De iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro en de iPhone 16 Pro Max zijn sinds 20 september in de winkels verkrijgbaar. Ben je van plan om een nieuwe iPhone te kopen? En twijfel je nog voor welk toestel je moet kiezen? In dit koopadvies vertellen we welke iPhone je het beste kunt halen in 2024! Dit zijn de opties:

1. iPhone 16 (Plus)

De beste keuze in 2024 is de iPhone 16. Apple heeft de telefoon voorzien van de actieknop, cameraregelaar, krachtige A18-chip en maar liefst 8 GB aan werkgeheugen. Met deze specificaties heeft de iPhone 16 ondersteuning voor Apple Intelligence. Bovendien kun je macrofoto’s maken met de telefoon, terwijl dat eerder exclusief voor de Pro-modellen was. De iPhone 16 heeft vrijwel dezelfde functies als de iPhone 15 Pro.

De verschillen tussen de iPhone 16 en de iPhone 16 Pro zijn bovendien erg klein. Bij de iPhone 16 Pro heeft Apple gekozen voor een krachtigere chip en de telefoon heeft meer camerafuncties, maar voor veel gebruikers is de iPhone 16 meer dan genoeg. Wil je een iets groter scherm? Dan beschikt de iPhone 16 Plus over dezelfde functies, maar met 6,7-inch display. Je haalt de iPhone 16 voor € 949,-, de iPhone 16 Plus kost op dit moment € 1.099,-.

2. iPhone 16 Pro (Max)

Wil je geen enkele functie missen? Dan raden we in 2024 de iPhone 16 Pro of de iPhone 16 Pro Max aan. De Pro-modellen draaien op de A18 Pro-chip, die meerdere zware taken op hetzelfde moment kan verwerken. Bij de iPhone 16 Pro (Max) heeft Apple gekozen voor een behuizing met titanium randen, waardoor het toestel beter beschermd is tegen valpartijen. Het scherm van de iPhone 16 Pro (Max) is van hogere kwaliteit dan het display van de iPhone 16 (Plus), want de telefoon beschikt over ProMotion met always-on.

Andere kleine verschillen tussen de iPhone 16 (Plus) en de iPhone 16 Pro (Max) zijn een langere batterijduur, tetraprismalens en grotere displays bij de Pro-modellen. Bovendien heeft de iPhone 16 Pro (Max) een 48-megapixel ultragroothoekcamera, waardoor macrofoto’s iets scherper zijn dan bij de reguliere modellen. Wil je het beste van het beste? Dan is de iPhone 16 Pro te koop voor € 1.199,-, de iPhone 16 Pro Max kost € 1.449,-.

3. iPhone 15 Pro (Max)

Vind je de iPhone 16 Pro of de iPhone 16 Pro Max te duur? Dan is de iPhone 15 Pro (Max) in 2024 nog steeds een hele goede optie. De telefoon draait op de A17 Pro-chip en heeft daarmee ondersteuning voor Apple Intelligence. Net als de iPhone 16 Pro (Max) heeft de iPhone 15 Pro (Max) de actieknop, waarbij je zelf bepaalt wel functie je koppelt aan de knop. Zowel de iPhone 15 Pro als de iPhone 15 Pro Max wordt opgeladen via een usb-c-poort.

Apple heeft de titanium behuizing van de iPhones in 2024 nauwelijks aangepast, waardoor de iPhone 15 Pro (Max) er vrijwel hetzelfde uitziet als de iPhone 16 Pro (Max). Het grote verschil tussen de iPhone 16 Pro (Max) en de iPhone 15 Pro (Max) zien we terug bij de camera, de iPhone 15 Pro (Max) moet het zonder de cameraregelaar doen en heeft een 12-megapixel ultragroothoeklens. Vind je dat geen probleem? Dan raden we de iPhone 15 Pro (€ 999,-) of de iPhone 15 Pro Max (€ 1.224,-) aan.

4. Andere aanbevelingen

De iPhone 15 Pro is goedkoper dan de iPhone 16, maar heeft met € 999,- nog een behoorlijk prijskaartje. Als je de prijs alsnog te hoog vindt kun je een refurbished iPhone in 2024 overwegen. Dat zijn toestellen die al eens gebruikt zijn, maar met vernieuwde onderdelen. Zo weet je zeker dat de telefoon naar behoren werkt en krijg je twee jaar garantie bij de aankoop.

Bovenstaande toestellen hebben allemaal ondersteuning voor Apple Intelligence, zodat je voorbereid bent op te toekomst. Ben je op zoek naar een goedkopere telefoon en vind je alle AI-functies niet belangrijk? In dat geval is de iPhone 15 (Plus) een goede, goedkopere optie in 2024. De telefoon heeft een 48-megapixel hoofdcamera, Dynamic Island en usb-c-poort. Je haalt de iPhone 15 nu voor € 784,-, voor de iPhone 15 Plus betaal je € 48,-.

5. Goedkoopste iPhone: nog even wachten

Ben je op zoek naar de goedkoopste iPhone? In 2024 betaal je het minste voor de iPhone SE 2022. Je krijgt de telefoon al voor € 293,43. Toch raden we aan om nog even te wachten als je van plan bent om de iPhone SE te kopen, want in het voorjaar brengt Apple waarschijnlijk de iPhone SE 4 uit. Dat is ook wel nodig, want de iPhone SE 2022 is inmiddels behoorlijk verouderd.

De huidige iPhone SE heeft nog een thuisknop, een enkele 12-megapixelcamera aan de achterkant en een 4,7-inch scherm. Bij de iPhone SE 4 voert Apple grote veranderingen door, want de telefoon krijgt Face ID, ondersteuning voor Apple Intelligence en een verbeterde camera. Dat maakt het waard voor nu nog even te wachten met het kopen van de iPhone SE, want in 2025 brengt Apple een betere versie uit.

Nieuwe iPhone kopen in 2024

Het is de verwachting dat de iPhone SE 2025 lijkt op de iPhone 14, die je nu voor € 689,- krijgt. Ons advies is om te wachten op de volgende iPhone SE, want die kun je waarschijnlijk voor minder geld kopen begin volgend jaar. De iPhone SE is vermoedelijk Apple’s eerste product van 2025. We raden daarom af om in 2024 nog een iPhone SE te kopen, want over een aantal maanden is de telefoon verouderd.

Dat probleem heb je niet met de iPhone 16 (Plus), iPhone 16 Pro (Max) of de iPhone 15 Pro (Max). Deze toestellen zijn nog enorm goed, hebben ondersteuning voor Apple Intelligence en gaan daardoor nog jaren mee. Alle andere iPhones werken vanaf volgend jaar niet meer met de nieuwste iOS-functies, dat zeker een gemis gaat zijn. Ga je in 2024 nog een nieuwe iPhone kopen? Ga dan voor de iPhone 16-serie of iPhone 15 Pro (Max), zodat je zeker weet dat je voorlopig geen nieuwe iPhone meer hoeft te halen.