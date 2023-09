iPhone 15 batterijtest: deze iPhone heeft de beste accu

Wil je weten welke iPhone de beste accu heeft? In deze batterijtest voor de iPhone 15 is er één grote winnaar!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone 15 batterijtest

Elke iPhone 15 heeft een vrij goede accu, maar welke versie van de iPhone heeft nou de beste batterijduur? Je denkt misschien meteen aan de iPhone 15 Pro Max, maar niets is minder waar.

De iPhone 15 Pro Max komt in de buurt, maar er is maar één iPhone 15 in deze batterijtest die er met kop en schouders bovenuit steekt. YouTuber Mrwhosetheboss heeft de batterijduur van de iPhone 15, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro Max, de iPhone 14, iPhone 14 Pro Max en de iPhone 13 Pro Max naast elkaar vergeleken.

Bekijk de volledige video over de iPhone 15 batterijtest hieronder!

Deze iPhone heeft de beste accu

Aan het eind van de test is er maar een echt grote winnaar. De iPhone 15 Plus houdt het namelijk 13 uur en 19 minuten vol in de batterijtest. Dit is langer dan de iPhone 15 Pro Max die het ‘slechts’ 11 uur en 41 minuten met een lading vol kon houden. Op de derde plek staat de iPhone 13 Pro Max met 11 uur en 19 minuten. Jammer genoeg ontbrak de iPhone 14 Plus in deze test.

Houd er wel rekening mee dat in deze test de iPhones constant gebruikt werden. Als je jouw iPhone normaal gebruikt zit hij natuurlijk vaak in je broekzak of ligt hij op de tafel. Dat kan er voor zorgen dat het eindresultaat bij normaal gebruik toch iets anders is.

Maar ben je iemand die je constant met je iPhone in je handen zit en hem (heel) veel gebruikt? Als je dan het langst met je iPhone wilt doen zonder hem op te hoeven laden, moet je bij de iPhone 15 Plus zijn.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone 15 kopen

De iPhone 15 is Apple’s allernieuwste iPhone. Er zijn dit jaar weer in totaal vier iPhones: de iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max. Maar wil je het toestel die als beste uit de iPhone 15 batterijtest komt? Dan moet je voor de iPhone 15 Plus gaan. Wil je de beste iPhone met de meeste functies én een (bijna net zo) goede batterij? Ga dan voor de iPhone 15 Pro Max.

Check dan voor de beste prijzen de prijsvergelijker van iPhoned. Dan weet je zeker dat je niet teveel gaat betalen!

Apple iPhone 15 Plus prijzen vergelijken Met abonnement € 57,- p/m Bekijk beste prijs Los nieuw € 1.119,- Bekijk beste prijs

Apple iPhone 15 Pro Max prijzen vergelijken Met abonnement € 41,- p/m Bekijk beste prijs Los nieuw € 1.479,- Bekijk beste prijs