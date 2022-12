In iOS 16.2 kun je nu het always on-scherm aanpassen van je iPhone 14 Pro en je iPhone 14 Pro Max. Zo stel je het scherm geheel naar wens in!

iOS 16.2 iPhone 14 Pro (Max): always on-scherm aanpassen

De iPhone 14 Pro en de iPhone 14 Pro Max hebben een aantal toffe functies die de reguliere iPhone 14 en de iPhone 14 Plus niet hebben. Zo pronkt het Dynamic Island (de vervanger van de notch) boven aan het scherm en is de camera een stukje beter.

Daarnaast heeft de iPhone 14 Pro (Max) ook een always on-scherm. Hiermee laat je iPhone de tijd (en de achtergrond) van je lockscreen zien als je de iPhone niet gebruikt of vergrendelt hebt.

Veel opties om aan te passen had je tijdens de release van iOS 16 niet en veel iPhone 14 Pro (Max)-bezitters vinden het always on-scherm ook nog eens veel te fel. Daar is nu verandering in gekomen bij iOS 16.2 (op dit moment nog in bèta). Nu kun je onder andere de achtergrond uitzetten en de notificaties niet meer op het scherm laten zien.

Om het always on-scherm van de iPhone 14 Pro (Max) aan te passen volg je onderstaande stappen.

iOS 16.2: Always on-scherm aanpassen op iPhone 14 Pro (Max) Open de app ‘Instellingen’; Ga naar ‘Scherm en helderheid’; Scrol naar beneden en kies voor ‘Altijd aan’; Zet de schuifknop naar wens uit bij ‘Toon achtergrond’ en ‘Toon meldingen’.

Wanneer je het always on-scherm helemaal uit wilt zetten is dat ook mogelijk. Je moet dan tijdens stap 4 de schuifknop bij ‘Altijd aan’ uitzetten.

