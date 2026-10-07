Waarom je jouw smart-tv regelmatig uit het stopcontact móét halen

Je smart-tv uitzetten met de afstandsbediening lijkt voldoende, maar dat is niet altijd zo – uit het stopcontact halen heeft ook voordelen.

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Een moderne smart-tv is eigenlijk een kleine computer. Op de achtergrond draaien allerlei apps, processen en andere software. Wanneer je de tv alleen met de afstandsbediening uitschakelt, blijft een deel daarvan actief.

Na verloop van tijd kan daardoor het geheugen voller raken. Je merkt dan dat apps trager openen, menu’s minder snel reageren en soms zelfs apps vastlopen. De oplossing is verrassend eenvoudig: haal de stekker uit het stopcontact. Ook als je je smart-tv vooral gebruikt voor het weergeven van je Apple TV 4K kan dit nuttig zijn.

Stekker eruit

De stroom eraf halen, wordt ook wel een power cycle genoemd. Zet je smart-tv eerst uit en trek daarna de stekker uit het stopcontact. Wacht vervolgens minimaal 30 seconden voordat je hem weer aansluit.

Samsung adviseert deze methode bijvoorbeeld wanneer een tv traag reageert. Volgens de fabrikant wordt tijdens zo’n koude start de geheugencache gewist, waardoor de televisie weer soepeler kan werken. Bij sommige televisies kan het verstandig zijn om iets langer te wachten. Sony adviseert bij bepaalde modellen bijvoorbeeld één tot vijf minuten voordat je de stekker weer in het stopcontact stopt.

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Geen reset

Het is absoluut niet nodig om je tv terug te zetten naar de fabrieksinstellingen. Je smart-tv uit het stopcontact halen is voldoende en verwijdert geen accounts, apps of persoonlijke instellingen. Het is dus vooral een snelle manier om tijdelijke problemen op te lossen.

Hoe vaak?

Je hoeft dit zeker niet elke dag te doen. Het is vooral een eenvoudige onderhoudstip wanneer je merkt dat je smart-tv langzaam wordt, of als apps zich vreemd gedragen.

Blijft je smart-tv problemen houden? Controleer dan eerst of er een software-update beschikbaar is. Fabrikanten zoals Samsung en Philips wijzen er ook op dat actuele software belangrijk is voor de stabiliteit en prestaties van een smart-tv.

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