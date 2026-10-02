iPhone-tips: 5 goed verborgen functies in iOS 27 (die je níét wilt missen)

Als je iOS 27 hebt geïnstalleerd, kom je waarschijnlijk niet automatisch alle verborgen functies tegen – de iPhone-tips van deze week lossen dat op!

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iPhone-tips: 5 goed verborgen functies in iOS 27

iOS 27 zit vol nieuwe functies, maar Apple vertelt je lang niet altijd waar je ze kunt vinden. Sommige handige mogelijkheden zitten daardoor behoorlijk goed verstopt. In deze iPhone-tips zetten we vijf functies op een rij die je waarschijnlijk nog niet kent, maar die verrassend handig zijn.

1. Haal een foto uit een video

Heb je een video gemaakt, maar staat het perfecte moment nét niet als foto in je fotobibliotheek? In iOS 27 kun je eenvoudig een los beeld uit een video opslaan als foto. Een screenshot maken is daardoor niet meer nodig.

Open hiervoor de video in de Foto’s-app en tik rechtsboven op de drie puntjes. Kies vervolgens voor ‘Bewaar videobeeld als foto’. Het gekozen beeld wordt daarna als foto aan je fotobibliotheek toegevoegd.

2. Geef je wekker een eigen volume

Wil je meldingen zacht houden, maar ’s ochtends wel wakker worden van een harde wekker? In iOS 27 kun je het volume van je wekker los instellen van het belvolume. Ga naar de app Instellingen en zoek onder ‘Horen en voelen’ zoek naar ‘Wekkers en timers’. Zet de optie ‘Pas volume beltoon aan’ uit. Daarna verschijnt een aparte volumeregelaar waarmee je precies instelt hoe hard je wekker klinkt.

3. Maak een diavoorstelling van je foto’s

Een diavoorstelling maken van je favoriete foto’s is in iOS 27 een stuk eenvoudiger geworden. Je hoeft niet eerst allerlei instellingen te doorlopen, je selecteert gewoon de foto’s die je wilt gebruiken. Tik vervolgens op de drie puntjes en kies voor ‘Start diavoorstelling’. Via ‘Pas aan’ kun je vervolgens onder meer muziek toevoegen en de afspeelsnelheid aanpassen.

4. Geen onbedoelde spraakberichten meer

Druk je in Berichten regelmatig per ongeluk op de knop voor een audiobericht? In iOS 27 kun je die knop helemaal verwijderen of vervangen door dicteren. Dat doe je zo”

Open de app Instellingen; Scrol naar beneden en tik op ‘Apps’; Zoek ‘Berichten’ en tik erop; Kies ‘Toon in tekstveld’.

Je kunt daar kiezen uit ‘Neem audio op’, ‘Start dicteerfunctie’ of ‘Geen’. Kies je voor die laatste optie, dan verdwijnt de knop voor audioberichten uit het tekstveld.

5. Laat Safari een website in de gaten houden

Moet je regelmatig controleren of er iets op een website is veranderd? Safari kan dat in iOS 27 voor je doen. Met ‘Meld aan mij’ laat je Siri een webpagina controleren en krijg je een melding wanneer er een belangrijke wijziging is.

Open de gewenste website in Safari en tik op de knop met de drie streepjes naast de adresbalk. Kies ‘Meld aan mij’ en geef aan welke verandering je in de gaten wilt houden. Safari kan de pagina vervolgens op vaste momenten controleren.

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