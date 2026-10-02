iPhone heeft er een belangrijk nieuw symbool bij: dit betekent het

Apple heeft een nieuw symbool naar de iPhone gebracht, waarin gebruikers hele belangrijke informatie zien. Dit betekent het nieuwe symbool!

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iPhone Duo

Apple heeft de nieuwe iPhones van 2026 uitgebracht! De iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max en de iPhone Duo zijn gepresenteerd op woensdag 9 september. Laatstgenoemde is Apple’s eerste vouwbare toestel ooit, waarvoor het bedrijf zowel de hardware als software opnieuw heeft ontworpen. De iPhone Duo draait net als de iPhone 18 Pro (Max) op iOS 27, maar Apple heeft wel een aantal belangrijke veranderingen doorgevoerd.

De belangrijkste verandering is het draaien van twee applicaties naast elkaar op de iPhone Duo. Bij de vouwbare iPhone krijg je aan de buitenkant een 5,4-inch scherm, opengeklapt verschijnt een veel groter 7,6-inch display. Op dat scherm kun je gemakkelijk multitasken in verschillende apps met de vernieuwde versie van iOS 27. Dat is niet de enige aanpassing in iOS 27, want Apple heeft een compleet nieuw symbool ontworpen voor de iPhone Duo. Het wifi-symbool ziet er volledig anders uit op de nieuwe iPhone. Dit is het nieuwe ontwerp:

Symbolen op eerdere iPhones. Symbool op de iPhone Duo.

Nieuw symbool

Op de iPhone 18 Pro (Max) en eerder zie je standaard drie symbolen rechtsboven in beeld. Die icoontjes duiden op het mobiele bereik, de sterkte van het wifi-signaal en de batterijstatus van je iPhone. Voor de iPhone Duo heeft Apple deze drie symbolen opnieuw ontworpen en samengebracht in één compact plaatje. Het nieuwe symbool bestaat uit een lange lijn aan de bovenzijde, vier stippen aan de onderkant en het wifi-symbool in het midden.

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De lange lijn aan de bovenkant geeft aan wat de batterijstatus is van de iPhone Duo. Hoe korter de lijn, hoe lager het batterijpercentage. De vier puntjes aan de onderzijde duiden op het mobiele bereik van de iPhone Duo. Daarbij geldt: hoe minder stippen je ziet, hoe slechter het mobiele bereik is. Het wifi-symbool is ongewijzigd bij de iPhone Duo, maar verschijnt nu standaard in de nieuw ontworpen cirkel. Het gaat dus om een belangrijk symbool, waarin je ziet of de draadloze verbindingen wel goed werken en hoeveel batterijpercentage de iPhone nog heeft.

Release van de iPhone Duo

Het nieuwe symbool is vrijwel altijd zichtbaar bij de iPhone Duo. Open je een applicatie? Ook dan verschijnt het symbool voor de software die je gebruikt. Op die manier weet je altijd wat de status van het wifi- en mobiele netwerk is en hoeveel batterij de iPhone nog heeft. Voordeel van het nieuwe symbool is dat het veel compacter is en minder ruimte in beslag neemt. Vooralsnog is dit nieuw ontworpen symbool exclusief voor de iPhone Duo.

Apple heeft de iPhone Duo vorige maand al aangekondigd, maar de vouwbare iPhone ligt nog niet in de winkels. Op vrijdag 16 oktober begint de voorverkoop van de nieuwe iPhone, een week later ligt het toestel overal in de winkels. Wil jij de iPhone Duo op 23 oktober als eerste in huis hebben? Dan moet je er snel bij zijn, want de voorraad van de iPhone Duo is waarschijnlijk heel beperkt. Bekijk hier waar je de iPhone Duo in combinatie met een abonnement nu al met korting haalt:

iPhone Duo met abonnement

Wil je geen nieuw abonnement afsluiten bij je volgende iPhone? In dat geval kun je de iPhone Duo ook als los toestel halen. Je betaalt 2399 euro voor de eerste vouwbare iPhone ooit. Voor die prijs krijg je de basisuitvoering met 256 GB aan opslagruimte. Wil je lange levertijden bij de iPhone Duo voorkomen? Bekijk hier welke aanbieders meedoen aan de voorverkoop, zodat je het toestel als eerste in huis hebt:

iPhone Duo los toestel

Wil je de nieuwe iPhone Duo eerst in de winkel bekijken? Dan ben je bij Amac aan het juiste adres.