Safari op je iPhone: 3 nieuwe functies in iOS 27 die je direct wilt proberen

Safari heeft er in iOS 27 drie handige functies bij gekregen waarmee je voortaan veel sneller en slimmer kunt internetten. Dit zijn ze.

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Safari op je iPhone: 3 nieuwe functies in iOS 27

Met de komst van iOS 27 heeft Safari op je iPhone weer een heel aantal nieuwe functies gekregen. We zetten de beste drie voor je op een rij.

1. Laat Safari websites volgen

Ben je regelmatig een productpagina aan het verversen omdat je wacht op een prijsdaling? Dat hoeft in iOS 27 niet meer. Met de functie ‘Meld aan mij’ in iOS 27 kan Safari een website automatisch in de gaten houden en je een melding sturen wanneer er iets verandert.

Open hiervoor de website die je wilt volgen en tik op de knop met de drie horizontale lijntjes. Kies vervolgens voor ‘Meld aan mij’. Je kunt aangeven welke verandering Safari moet controleren, bijvoorbeeld een lagere prijs of een product dat weer op voorraad is. Ook stel je in hoe vaak Safari dit moet controleren.

2. Maak je eigen Safari-extensie

Een andere opvallende functie van Safari in iOS 27 is ‘Beschrijf een extensie’. Hiermee hoef je niet zelf op zoek naar een geschikte browserextensie: je beschrijft simpelweg wat je wilt dat Safari doet. Zo kun je vragen om een geschatte leestijd bij artikelen te tonen of websites automatisch in grijstinten weer te geven. Safari maakt vervolgens een aangepaste extensie die je kunt gebruiken. Het werkt als volgt:

Open een willekeurige website in Safari; Tik linksonder op de horizontale lijntjes; Kies in het menu voor ‘Beschrijf extensie’; Kies een van de opties of beschrijf onderaan wat je wilt.

De functie gebruikt Apple Intelligence en is daardoor niet op iedere iPhone beschikbaar. Apple geeft aan dat Apple Intelligence op iOS 27 beschikbaar is vanaf de iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max, naast nieuwere modellen.

3. Ruim je tabbladen automatisch op

Heb je tientallen of zelfs honderden Safari-tabbladen openstaan? Dan zul je blij zijn met deze functie. Safari kan in iOS 27 namelijk automatisch je tabbladen indelen op onderwerpen.

Ga naar het tabbladenscherm en tik op de knop met de horizontale lijntjes. Kies daarna voor ‘Maak automatisch onderwerpen aan’. Safari gebruikt Apple Intelligence om pagina’s met een vergelijkbaar onderwerp bij elkaar te zetten. Zo worden je losse tabbladen bijvoorbeeld verdeeld over reizen, shoppen en nieuws.

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