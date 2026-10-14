Heb je een soundbar bij je smart-tv? Dan wil je deze 5 dingen direct controleren

Een soundbar maakt het geluid van je smart-tv een stuk beter. Met deze 5 tips haal je er nog meer uit, zonder dat je meteen een nieuwe hoeft te kopen.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Heb je een soundbar, dan wil je deze 5 dingen controleren

De kans bestaat dat je niet alles uit je soundbar haalt. Dat komt niet altijd door de kwaliteit van je apparatuur, maar kan ook liggen aan een verkeerde instelling of een onhandige plaatsing. De volgende 5 tips helpen je daarmee.

1. De juiste plek

De logische plek voor je soundbar is natuurlijk ergens onder je smart-tv, maar de plaatsing maakt meer verschil dan je denkt. Zet hem bij voorkeur recht voor je televisie, met de luidsprekers richting de kijkpositie. Plaats hem in elk geval niet achter de smart-tv en zorg dat er geen voorwerpen voor de speakers staan. Zo krijgt het geluid alle ruimte.

2. Geluidsuitvoer van je smart-tv

Je smart-tv gebruikt niet automatisch je soundbar als geluidsbron. Soms blijven de ingebouwde speakers actief, terwijl je denkt dat je naar het geluid van je soundbar luistert. Open daarom de geluidsinstellingen van je smart-tv en kies bij de geluidsuitvoer voor de externe luidspreker of soundbar. De precieze naam verschilt per merk en model.

3. De juiste hdmi-aansluiting

Heb je de soundbar via HDMI aangesloten? Controleer dan of de kabel in de HDMI ARC- of eARC-poort van je tv zit. Daarmee kan het geluid via één kabel naar je soundbar worden gestuurd. Bovendien kun je het volume dan vaak gewoon met je tv-afstandsbediening regelen. Ondersteunen beide apparaten eARC? Dan kun je profiteren van de extra mogelijkheden voor hoogwaardige audioformaten.

4. De juiste geluidsmodus

Veel soundbars hebben verschillende standen, zoals Film, Muziek, Nacht en Spraak. Voor films is de filmmodus vaak een goede keuze, terwijl de nachtmodus harde geluiden kan temperen. Versta je dialogen slecht? Probeer dan de spraakmodus. Samsung en LG noemen dat ‘Clear Voice Pro’, Sony heeft ‘Voice Zoom’.

De namen verschillen, maar het doel is hetzelfde: dialogen helderder laten klinken, zodat je gesprekken in films en series beter kunt verstaan. Welke instelling het beste klinkt, hangt uiteraard af van je soundbar en je persoonlijke voorkeur.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

5. Subwoofer

Heb je een losse subwoofer? Controleer dan of deze aanstaat en correct verbonden is met de soundbar. Zonder subwoofer mis je mogelijk een deel van de lage tonen. Controleer ook de firmware van je apparatuur. Een software-update van je soundbar, smart-tv en Apple TV 4K kan veel problemen met verbindingen of geluid oplossen.

Meer tips?

Vond je dit leuke tips en wil je er meer? Op iPhoned lees je elke week handige tips en trucs voor je iPhone. Schrijf je in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je ze regelmatig ontvangt!