De nieuwe iPhones hebben een paar leuk upgrades gekregen. Maar deze nieuwe camerafunctie van de iPhone 18 Pro (Max) heb je altijd al willen hebben.

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Deze camerafunctie heb je altijd gemist (maar krijg je wél bij de nieuwe iPhones)

Bij de nieuwe iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max hoor je het meest over het nieuwe, aanpasbaar diafragma. Het diafragma is een soort klein luikje met lamellen in de lens dat groter of kleiner kan worden gemaakt. Hiermee kun je onder andere met de scherptediepte in je foto spelen.

Maar de iPhone 18 Pro (Max) heeft nog een ontzettende handige functie gekregen. Je kunt nu namelijk makkelijker scherpstellen. Dit kun je gebruiken tijdens het maken van foto’s én bij video’s. Het was al mogelijk om scherp te stellen door je vinger eventjes ingedrukt te houden, maar dat is nu makkelijk en stukken beter geworden.

Je kunt nu snel twee keer tikken op een onderwerp en de iPhone blijft vervolgens het gekozen onderwerp volgen. Zo weet je altijd dat iemand scherp in beeld blijft. Dat is handig als je bijvoorbeeld een voorbijrijdende auto wilt fotografen of nog even met de compositie van je foto bezig bent. Het fijne is dat de scherpstelling ook blijft werken wanneer je het onderwerp even uit beeld laat. Of als je gebruikmaakt van de zoomfunctie.

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Om niet meer op het gekozen onderwerp scherp te stellen kun je dubbeltikken op iets anders of op het kruisje tikken naast de tekst ‘Scherpstelling bijhouden’.

iPhone 18 Pro kopen

Heb je nog geen iPhone 18 Pro en vind je de upgrades en deze camerafunctie toch wel erg interessant? Dan koop je de iPhone 18 Pro al voor € 1.420,- en de iPhone 18 Pro Max voor € 1.624,99.

Met een abonnement kun je de iPhone 18 Pro vaak nog wat goedkoper krijgen.

Ook de iPhone 18 Pro Max is vaak wat goedkoper in combinatie met een abonnement. Check voor de beste prijzen de onderstaande aanbieders.