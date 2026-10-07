Deze functie van Ziggo wil je direct aanpassen (voor hogere beeldkwaliteit)

Heb jij een abonnement bij Ziggo en valt de beeldkwaliteit tegen? Dat probleem is eenvoudig te verhelpen met deze handige functie van Ziggo!

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Beeldkwaliteit bij Ziggo

Kijk jij regelmatig naar je favoriete programma’s, serie en films op televisie, maar valt de beeldkwaliteit tegen? En heb je een (slimme) televisie met ondersteuning voor de hoogste beeldkwaliteit? In dat geval ligt het probleem vermoedelijk aan de instellingen van je televisie óf aan de instellingen van je provider. Bij televisieabonnementen van Ziggo krijg je standaard een mediabox meegeleverd, waarin je veel instellingen kunt aanpassen.

Ziggo-tv-abonnement Mediabox TV Start Next Mini TV Complete Next Mini TV Max Next Mini

De Mediabox Next en Next Mini van Ziggo hebben een aantal geavanceerde instellingen. Veel functies staan automatisch correct ingesteld, maar het is altijd goed om de instellingen een keer handmatig na te lopen. Zeker als bijvoorbeeld de beeldkwaliteit van Ziggo tegenvalt, is het handig om eens in de instellingen van je tv-box te duiken. De kans is dan groot dat bepaalde functies net niet op de juiste manier zijn ingesteld, waardoor je een lagere beeldkwaliteit te zien krijgt.

Pas deze instelling aan

Bij de instellingen van je Mediabox Next of Next Mini kun je de beeldkwaliteit eenvoudig aanpassen. Door de resolutie op de juiste manier in te stellen zie je jouw favoriete programma’s, series en films in de beste beeldkwaliteit. Je televisie moet daarbij wel ondersteuning hebben voor de ingestelde resolutie. Ben je benieuwd waar je deze handige functie van Ziggo vindt? Je stelt de beeldkwaliteit bij Ziggo als volgt in:

Start je Mediabox Next (Mini) op en open ‘Instellingen’; Ga naar ‘Beeld en geluid’; Kies voor ‘Resolutie voorkeur’; Selecteer ‘2160p – 4K Ultra HD’ voor de beste beeldkwaliteit.

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Heb je 4K Ultra HD geselecteerd bij je Mediabox Next of Next Mini? In dat geval krijg je automatisch de beste beeldkwaliteit van Ziggo te zien, mits je televisie ondersteuning heeft voor 4K Ultra HD. Dat is niet de enige voorwaarde, zo moet de content die je kijkt ook beschikbaar zijn in de hoogste beeldkwaliteit. Een film, serie, programma of sportvent moet dus beschikbaar zijn in 4K om de de hoogste beeldkwaliteit van je tv-box en televisie te ondersteunen. Bij streamingdiensten als Netflix of Videoland is daar vaak een duurder abonnement voor nodig.

Meer over Ziggo

Is de content niet beschikbaar in de hoogste beeldkwaliteit? Geen zorgen, dan selecteert je tv-box van Ziggo automatisch een andere beeldkwaliteit die wel ondersteund wordt. Weet je niet welke beeldkwaliteit je televisie ondersteunt? In dat geval kun je op de Mediabox Next of Next Mini onder ‘Instellingen > Beeld en geluid > Resolutie voorkeur’ ook kiezen voor ‘Match met tv’. Met deze functie synchroniseert de tv-box automatisch de beeldkwaliteit van de content met die van de televisie. Je ziet dan de beste beeldkwaliteit die jouw televisie ondersteunt.

Het is verstandig om deze functie te controleren als de beeldkwaliteit verminderd is, want het kan gebeuren dat de instellingen onbedoeld op een te lage kwaliteit staan. Door deze instelling aan te passen weet je zeker dat je in de hoogste beeldkwaliteit kijkt bij Ziggo. Ben je benieuwd welke abonnementen je op dit moment hebt bij Ziggo? En wat de voordelen zijn? Bekijk hier welke opties je bij Ziggo en andere providers krijgt:

1. Ziggo: gratis bol cadeaukaart t.w.v. 400 euro

Ben je klant bij Vodafone én Ziggo, dan kun je met One flink besparen. Door je Vodafone-mobiel abonnement te combineren met Ziggo Internet en TV krijg je tot 10 euro korting per maand op beide abonnementen. Dat kan in totaal dus oplopen tot 20 euro per maand.

Daarnaast krijg je met een Vodafone-abonnement (Unlimited uitgesloten) dubbele data. Heb je meerdere Vodafone-abonnementen op hetzelfde adres, dan geldt de korting bovendien per abonnement. Zo kunnen bestaande klanten hun maandelijkse kosten flink verlagen door beide diensten te combineren.

Dit zijn de huidige acties bij internet en tv van Ziggo:

Ziggo looptijd 12 maanden: 6 maanden slechts 34,95 euro per maand voor je internet- en tv pakket.

6 maanden slechts 34,95 euro per maand voor je internet- en tv pakket. Ziggo looptijd 24 maanden: 12 maanden slechts 34,95 euro per maand voor je internet- en tv pakket of scoor een Bol cadeaukaart t.w.v. 400 euro.

2. KPN: scoor tijdelijk een gratis PS5 of Nintendo Switch 2

Op adressen met glasvezel zijn snelheden tot 4 Gbit/s beschikbaar. KPN Internet en TV is verkrijgbaar vanaf 45 euro per maand, afhankelijk van de gekozen internetsnelheid. Met KPN TV+ kijk je live televisie, kun je programma’s terugkijken en streamen via de TV+ Box. Combineer je KPN Internet en TV met KPN Mobiel, dan profiteer je bovendien van Combivoordeel, zoals korting op je mobiele abonnement en een keuze uit bijvoorbeeld gratis Netflix, Videoland of ESPN Compleet.

Dit zijn de huidige acties bij internet en tv van KPN:

KPN looptijd 12 maanden: 6 maanden slechts 35 euro per maand voor je internet- en tv pakket.

6 maanden slechts 35 euro per maand voor je internet- en tv pakket. KPN looptijd 24 maanden: 12 maanden slechts 35 euro voor je internet- en tv pakket of scoor een gratis PlayStation 5 t.w.v. 599 euro of een gratis Nintendo Switch 2 t.w.v. 499 euro.

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3. Internet en tv van Odido: 12 maanden of 6 maanden korting

Odido biedt internet en tv samen in één abonnement, waarbij je zelf bepaalt welke internetsnelheid je kiest. De abonnementen zijn verkrijgbaar vanaf 36,50 euro per maand en met glasvezel zijn op sommige adressen snelheden tot 8 Gbit/s mogelijk. Daarbij zijn de upload- en downloadsnelheid even hoog.

Combineer je Internet en TV met een mobiel abonnement van Odido, dan krijg je via Klantvoordeel 5 euor korting per maand op je internetabonnement. Ook op mobiel krijg je extra voordeel: tot 7,50 euro korting per maand op Unlimited of dubbele data en 2,50 euro korting op andere mobiele abonnementen. Je kunt er bovendien voor kiezen om een deel van die korting in te wisselen voor Videoland Basis voor 2,50 euro per maand.

Dit zijn de huidige acties bij internet en tv van Odido:

Odido looptijd 12 maanden: 6 maanden slechts 21 euro per maand voor internet en tv (ongeacht welk pakket).

6 maanden slechts 21 euro per maand voor internet en tv (ongeacht welk pakket). Odido looptijd 24 maanden: 12 maanden slechts 20 euro per maand voor internet en tv (ongeacht welk pakket).

Hier vergelijk je zelf de prijzen voor internet en tv