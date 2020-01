Steeds meer datingfraude: 7 tips om zelf geen slachtoffer te worden

In twee jaar tijd is het totale bedrag waarvoor mensen zijn opgelicht via dating-apps meer dan verdubbeld. Waar komt dit vandaan en nog belangrijker: hoe voorkom je dat je zelf een slachtoffer van datingfraude wordt?



Datingfraude: een steeds groter probleem

Uit cijfers van de Fraudehelpdesk (opgevraagd door NU.nl) blijkt dat Nederlanders in 2019 in totaal voor bijna vier miljoen euro werden opgelicht. Met ‘slechts’ 639 meldingen betekent dit dat een gemiddeld slachtoffer van datingfraude voor 14,5 duizend euro werd opgelicht. Hierbij worden alle gevallen van datingfraude die niet gemeld zijn bij de helpdesk uiteraard nog niet meegeteld.

Dit zou komen omdat het hier om oplichting gaat die vaak maanden of zelfs jaren duurt. Verschillende gevallen van datingfraude vertonen dan ook vaak overeenkomsten met elkaar. Een slachtoffer leert iemand kennen via een dating-app en wordt vervolgens voor een lange periode misleid.

Na een periode van lieve berichten en cadeautjes heeft de persoon tijdelijk geld nodig. Als het slachtoffer dit overmaakt, krijgt hij of zij dit vaak nooit meer terug. De persoon bevindt zich vaak in het buitenland en is anoniem, waardoor de dader lastig te achterhalen is. Veel slachtoffers zijn ouder dan 45 jaar en in een kwetsbare situatie. Zo zijn ze bijvoorbeeld net gescheiden of is hun partner overleden.

Natuurlijk is het beter om deze situatie voor te zijn en vroegtijdig signalen te ontdekken dat het om een mogelijke fraudezaak gaat. iPhoned geeft zeven tips datingfraudeurs te slim af te zijn.

1. Pogingen om af te spreken of te (video)bellen gaan steeds weer mis

In chatgesprekken is de persoon erg aardig, maar zodra je voorstelt om te bellen of videobellen, is er altijd wel iets waardoor dit niet kan. Ook pogingen om ergens af te spreken en elkaar dus echt te ontmoeten, komen er steeds niet van. Een fraudeur kan immers zijn identiteit niet aan je onthullen en zal altijd proberen dit te voorkomen.

2. Ken de veelgebruikte smoesjes en verhalen

Online circuleren tientallen verhalen over de manieren waarop mensen op deze manier zijn opgelicht. Heb je twijfels? Check dan eens online en je komt verhalen tegen over zogenaamde militairen, dokters die internationaal werken en mensen op een olieplatform. Heeft het verhaal van de persoon waar je mee praat akelig veel overeenkomsten, dan is je vermoeden waarschijnlijk terecht.

3. Maak nooit geld over naar iemand die je nooit gezien hebt

Deze tip spreekt voor zich, maar is toch belangrijk om te noemen: het einddoel van de fraudeur is om geld aan je te verdienen. Als je voor jezelf afspreekt om nooit geld over te maken naar iemand die je niet kent, bescherm je jezelf al veel beter tegen datingfraude.

4. Accepteer nooit om spullen in ontvangst te nemen

Een andere bekende tactiek is het voorstel van de persoon om waardevolle spullen naar jou toe te sturen. Daarvoor moet je alleen wel even geld overmaken, zodat deze goederen op een veilige manier en verzekerd opgestuurd kunnen worden. Uiteraard krijg je in dit geval nooit een pakketje binnen.

5. Doe een zoekopdracht op zijn of haar profielfoto

Heb je serieuze vermoedens dat de persoon waarmee je praat niet is wie hij of zij is? Probeer dan eens de profielfoto in Google Afbeeldingen te slepen. Google doet vervolgens een omgekeerde zoekopdracht en laat zien op welke websites deze foto nog meer terecht is gekomen. Zie je ineens dat de profielfoto van de persoon waarmee je praat bijvoorbeeld afkomstig is uit een databank van modellen, dan is dat een overduidelijke aanwijzing dat er iets niet klopt.

6. Praat erover met mensen die je vertrouwt

Zit iets je niet lekker of twijfel je ergens over? Ga er dan altijd het gesprek over aan met mensen die je vertrouwt. Als iemand met een frisse blik naar de situatie kijkt, krijg je gegarandeerd waardevolle inzichten waar je misschien zelf nog niet aan had gedacht.

7. Wees eerlijk tegen jezelf: is het te mooi om waar te zijn?

In de categorie ‘makkelijker gezegd dan gedaan’: eerlijk zijn tegen jezelf is een hele goeie manier om fraudeurs te slim af te zijn. Is de persoon waarmee je praat te goed om waar te zijn? Met een uitstekend salaris, goede baan, groot huis, schitterend uiterlijk en nauwelijks problemen of minpunten? Dan kan het zo zijn dat deze persoon zich voordoet als iemand die niet bestaat.

Toch slachtoffer van datingfraude? Doe dan het volgende

Ben je toch het slachtoffer geworden van datingfraude? Dan is het belangrijk om direct contact op te nemen met je bank. Misschien dat zij nog iets kunnen doen aan het geld dat je recentelijk hebt overgemaakt. Vergeet ook niet om de persoon te rapporteren bij de dating-app, zodat hij of zij niet nog een slachtoffer kan maken met dat profiel. Tot slot kun je contact opnemen met de fraudehelpdesk voor tips en hulp bij je situatie.

