Daten gaat tegenwoordig via apps, maar er is meer dan swipen op Tinder. In onze iPhoned dating-apps gids geven we tips over de beste apps, je veiligheid en meer.

Dating gids: alles wat je moet weten

Praat je over daten, dan heb je het tegenwoordig automatisch over apps. Tinder heeft het naar links of rechts swipen van potentiële dates geïntroduceerd, en inmiddels weten we niet beter. Toch zijn er veel meer mogelijkheden.

Zo staan er apps in de App Store die meer nadruk leggen op het profiel in plaats van foto’s. Ook zijn er dating-apps voor specifieke groepen mensen. Wel kan daten via apps, hoewel de normaalste zaak van de wereld, ook gevaarlijk zijn. In deze gids geven we daarom verschillende tips.

De beste dating-apps

Allereerst de dating-apps. Er staan een hoop verschillende apps in de App Store die elk op een eigen manier iets proberen toe te voegen. We zetten de meest populaire apps die daadwerkelijk iets onderscheidends te bieden hebben op een rijtje.

1. Tinder

De app Tinder is het bekendste als het gaat om dating. Dat is niet voor niets. De app is mooi en heeft de meeste functies. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om je Spotify-account te koppelen om te matchen op muzieksmaak en kun je gifs sturen in de chat. De focus van de app ligt op foto’s. Je ziet een persoon en swipet naar links of rechts. Swipe je samen naar rechts, dan heb je een match en kun je praten. Zo simpel is het.

2. OkCupid

Ook OkCupid laat je naar links of rechts swipen op foto’s, maar in vergelijking tot Tinder is er in deze app meer focus op je profiel. Zo krijg je de mogelijkheid om allerlei vragen te beantwoorden, waardoor je meer vertelt over wat je leuk vindt en hoe je in het leven staat. Deze app is dus aan te raden als je niet houdt van de ‘vleeskeuring’ dat Tinder is, maar liever iets verder gaat. Ook leuk is dat je Instagram met de app kunt verbinden, zodat je nieuwste kiekjes direct op je profiel verschijnen.

3. Happn

Het idee achter Happn is dat deze app mensen in contact brengt die elkaar buiten zijn tegengekomen. Heb je iemand gezien of gesproken in de trein, een winkel of andere plek, maar heb je geen contactinformatie uitgedeeld? Als je beide deze app hebt geïnstalleerd, kun je elkaar weer terugvinden. In Happn vind je dus alleen mensen waar je fysiek bij in de buurt bent geweest.

4. Bumble

Bumble lijkt op een doorsnee dating-app, maar heeft een belangrijke twist: vrouwen zetten de eerste stap. In veel dating-apps worden vrouwen overspoeld met reacties van mannen waar ze niet op zitten te wachten. Door enkel reacties te ontvangen van mannen die ze zelf leuk vinden, is het voor hen veel overzichtelijker. Voor mannen is er op deze manier meer kans dat gesprekken daadwerkelijk tot iets leiden.

5. Grindr

Hoewel veel van bovenstaande apps ook mogelijkheden bieden voor mensen die op hun eigen gender of meerdere genders vallen, zijn er ook apps die zich daar specifiek op richten. Grindr is de grootste app voor mannen die contact zoeken met mannen. Deze app heeft meer een focus op hook-ups dan dates, maar je weet het maar nooit.

6. Her

De app Her focust zich op vrouwen die vrouwen zoeken, voor hook-ups, dates of vriendschap. De app heeft een grote focus op community, dus je vindt er onder andere ook groepsdiscussies en een agenda met evenementen.

Gevaren van dating-apps

We zullen je geen dating-advies geven, maar er zijn wel enkele dingen waar je bij het gebruik van deze apps mee rekening moet houden.

Persoonlijke informatie

Wees er van bewust dat je een hoop persoonlijke informatie deelt. Zowel met de makers van de app, die jouw profielen, voorkeuren en chatgesprekken kunnen doorverkopen aan derde partijen, maar ook gebruikers die de informatie van jouw profiel kunnen inzien, kopiëren en verspreiden. Plaats dus niet zomaar alles in je profiel.

Nepprofielen

Menig dating-app heeft last van nepprofielen. Dat zijn profielen van niet bestaande personen die je in de apps tegenkomt en waarmee je kunt matchen. De chats gebeuren vervolgens automatisch via een script, of er zit een echt persoon achter die zich voordoet als iemand anders. Automatische gesprekken zijn makkelijk te herkennen. Vermoed je een bot, typ dan iets totaal willekeurigs. Als daar niet op wordt gereageerd, dan weet je genoeg. Andere profielen zijn iets lastiger te spotten.

Veel van deze nepprofielen hopen dat jij je inschrijft op een pornowebsite, of gewoon enkel die website bezoekt en daar de advertenties ziet. Anderen proberen je persoonlijke informatie te ontfutselen, of geld te krijgen. Pas dus op! iPhoned geeft tips over hoe je nepprofielen kunt herkennen.

Veiligheid tijdens het daten

Het afspreken via een dating-app kan gevaarlijk zijn. Zeker als je de persoon er achter niet goed kent. Hoewel je jezelf hierdoor absoluut niet moet tegenhouden om dergelijke apps te gebruiken, is enige voorzichtigheid wel aan te raden. Daarom is het altijd verstandig om een derde persoon details over je dates te geven, zoals waar je heen gaat en met wie. Laat ook weten dat je binnen een bepaalde tijd iets van je laat horen.

De app SafeDate springt hier handig op in. In de app vul je details van je date en mensen die je vertrouwt in. Geef je niet op tijd aan dat je veilig bent, dan wordt een berichtje met details van je date naar je vrienden of familie gestuurd.

Betalen

Al deze apps hebben manieren om geld binnen te harken. Zo zijn er vaak functies verborgen achter betaalmuren. Betaal je bijvoorbeeld voor Tinder, dan kun je onder andere een swipe ongedaan maken en krijg je extra Super Likes. OKCupid laat je betalen om te zien wie jou heeft geliked. Happn laat mannen betalen voor ‘Charms’.

De apps zijn wel allemaal gratis te gebruiken, maar houd er dus rekening mee dat je constant gemotiveerd wordt om geld neer te leggen met de belofte voor meer en betere matches. Kijk dus goed wat je er echt voor krijgt, en of je dat de moeite waard vindt. Laat abonnementen ook niet langer doorgaan dan nodig. Met de gratis versies van deze apps kom je tevens al een heel eind. Een goed profiel met mooie foto’s is toch veel belangrijker in het vinden van matches dan betaalde functies.

Dating-tips

Kun je wel wat hulp gebruiken op dating-apps? iPhoned helpt je op weg. Zo geven we je tips over welke foto’s je het beste op je profiel kunt zetten en goede gespreksstarters.