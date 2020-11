Af en toe moet je de Apple Watch updaten: een slim horloge leert immers continu bij. In deze tip laten we zien welke manieren er zijn om een Apple Watch bij te werken.

Het is helemaal niet lastig om een Apple Watch te updaten, maar het moet zo nu en dan wel gebeuren. Het is het handigst om dit ‘taakje’ op een rustig moment te doen, want het kan eventjes duren. Grofweg gezegd zijn er twee manieren om een Apple Watch te updaten: via een iPhone, of op het horloge zelf.

1. Apple Watch bijwerken via een iPhone

De iPhone is als het ware het brein van de Apple Watch. Je kunt laatstgenoemde daarom updaten via je telefoon. Dat gaat zo:

Opladen Voordat we beginnen: leg je Apple Watch aan de oplader en laat ‘m aan de stroomtoevoer liggen totdat de update is afgerond; Telefoon erbij pakken Open de Watch-app op je iPhone en ga naar het tabblad ‘Mijn Watch’; Downloaden Tik op ‘Algemeen’ en kies ‘Software-update’. Download vervolgens de Apple Watch-update en voer de toegangscode van je iPhone of horloge in wanneer hierom wordt gevraagd; Afronden De update wordt nu gedownload en geïnstalleerd. Afhankelijk van de bestandsgrootte en je internetsnelheid kan het updaten een paar minuten tot een uur duren. Je Apple Watch start automatisch op wanneer het bijwerken voltooid is.

2. Op het horloge zelf

Je kunt een Apple Watch ook updaten zonder je iPhone aan te raken, al moet deze tijdens het bijwerken natuurlijk wel in de buurt zijn:

Pak je Apple Watch erbij en open de Instellingen-app; Tik op ‘Algemeen’ en kies ‘Software-update’; Kies ‘Installeer’ en volg de stappen op het scherm om de update te installeren; Je Apple Watch start automatisch opnieuw op wanneer het updaten voltooid is.

De voorwaarden

Een Apple Watch updaten is dus helemaal niet zo moeilijk. Wel moet je vooraf aan een aantal voorwaarden voldoen. Zorg er ten eerste voor dat je iPhone op de meest recente iOS-versie draait. Dit controleer je door in de Instellingen-app naar ‘Algemeen’ te gaan en vervolgens op ‘Software-update’ te tikken. Indien er een nieuwe update klaarstaat, kun je die hier downloaden.

Ook is het belangrijk dat de accu van je Apple Watch voor minstens 50 procent is opgeladen en dat het horloge met hetzelfde wifi-netwerk als je telefoon is verbonden. Zorg er tot slot voor dat beide apparaten naast elkaar liggen tijdens het updaten. Als gezegd functioneren je Apple Watch en iPhone als een onafscheidelijk team.

Haal alles uit je Apple-horloge

Op iPhoned helpen we je graag om alles uit je Apple Watch te halen. Wist je bijvoorbeeld dat je Spotify op je horloge kunt gebruiken, zonder iPhone in de buurt? Of heb je last van een snel leeglopende batterij? Check dan onze tips om de accuduur van je Apple Watch te verlengen.