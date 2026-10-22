Review round-up: iPhone Duo heeft veel voordelen (én een groot nadeel)

Piet-Jan Lentjes
Piet-Jan Lentjes
22 oktober 2026, 21:31
2 min leestijd
Review round-up: iPhone Duo heeft veel voordelen (én een groot nadeel)

De eerste reviews van de iPhone Duo zijn binnen! Apple’s eerste opvouwbare iPhone maakt behoorlijk wat indruk. Toch is er één ding waar bijna alle reviewers wat minder tevreden over zijn.

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Review round-up: iPhone Duo heeft veel voordelen (én een groot nadeel)

De iPhone Duo is een prachtig toestel. En dit is het eerste vouwbare toestel van Apple. Ben je van plan een iPhone Duo te kopen? Dan moet je niet schrikken van de prijs. Het toestel kost namelijk 2.339,- euro. Maar kies je voor een abonnement, dan ben je vaak wat goedkoper uit.

iPhone Duo met abonnement

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9to5Mac: de toekomst van de iPhone

Volgens 9to5Mac laat de iPhone Duo zien hoe de toekomst van de iPhone eruitziet. Vooral het grote scherm aan de binnenkant maakt indruk. Toch vindt de reviewer het jammer dat je de telefoon met je vingerafdruk moet ontgrendelen in plaats van met Face ID.

Lees de review op 9to5Mac

duo 18

The Verge: prachtig scherm, maar apps werken niet altijd lekker

The Verge is enthousiast over het matte scherm, waarop je de vouw in het midden nauwelijks ziet. Helaas zijn veel apps nog niet goed aangepast aan het bijzondere schermformaat. Daardoor ziet niet alles er even netjes uit.

Lees de review op The Verge

Gizmodo: stevig, maar Face ID wordt gemist

Bij Gizmodo overleefde de iPhone Duo zelfs een ongelukkige val op een trap, zonder grote schade. Toch mist de reviewer Face ID iedere keer wanneer hij zijn telefoon pakt. Steeds je vinger op de juiste knop leggen, blijkt toch behoorlijk wennen.

Lees de review op Gizmodo

iphone duo

PetaPixel: fijne vouw, vervelende vingerafdrukscanner

PetaPixel is erg te spreken over het scharnier en vindt zelfs dat de voelbare vouw in het scherm prettig aanvoelt. Maar Touch ID is volgens de reviewer een verkeerde keuze. Ontgrendelen duurt langer dan met Face ID en de telefoon trilt regelmatig bij onbedoelde aanrakingen.

Lees de feview op PetaPixel

Tom’s Guide: mooi, maar niet zonder nadelen

Tom’s Guide vindt dat Apple de vouw in het scherm knap heeft weggewerkt. De matte afwerking zorgt wel voor minder diepe zwarttinten en minder sprekende kleuren dan bij de iPhone 18 Pro. Ook de ontbrekende gezichtsherkenning is een flinke tegenvaller.

Lees de review op Tom’s Guide

Conclusie: indrukwekkend, maar niet perfect

De eerste reviews zijn het duidelijk eens. Apple heeft met de iPhone Duo een bijzondere opvouwbare telefoon gemaakt. Het grote scherm en het goede scharnier vallen in de smaak, maar Face ID wordt wel gemist. Voor zo’n dure iPhone is dat toch een opvallende keuze.

iPhone Duo kopen

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