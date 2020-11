Tip: zo gebruik je Spotify op je Apple Watch zonder iPhone

Spotify rolt een grote update uit voor zijn Apple Watch-app. Door de update is het mogelijk om muziek te streamen vanaf je Watch zonder dat je iPhone daarvoor in de buurt hoeft te zijn. Zo werkt het.

Tip: Spotify streamen vanaf je Apple Watch zonder iPhone

De Spotify-app van de Apple Watch is al een paar jaar beschikbaar, maar komt nu met een nieuwe functie. Het is namelijk mogelijk om Spotify direct naar je je bluetooth-koptelefoon te streamen. Dat is vooral handig als je bijvoorbeeld gaat sporten, en je iPhone liever niet meeneemt.

Zorg er allereerst voor dat je Apple Watch verbonden is met het internet en dat je de Spotify-app op je Apple Watch hebt geïnstalleerd. Zo werkt het.

Open de Spotify-app op je Apple Watch; Kies het nummer of de afspeellijst die je wil streamen; Gebruik de Digital Crown om door de lijsten te scrollen. Tik vervolgens op het stream-icoon rechtsonder in het scherm; Je ziet nu een lijst met alle apparaten waarnaar je Spotify kunt streamen. Tik op Apple Watch; Tik op koppel apparaat; Kies het gewenste apparaat uit de lijst om muziek af te spelen Bijvoorbeeld je bluetooth-koptelefoon.

Voorheen was het alleen mogelijk om vanaf je Watch te streamen als je gekoppelde iPhone in de buurt was, ongeacht of je een Apple Watch hebt met mobiel internet. Daar komt nu verandering in. Na een aantal maanden bètaversies getest te hebben heeft Spotify bevestigd dat de functie nu officieel uitrolt naar Watch-gebruikers. Voorlopig blijft de feature beschikbaar in de bètaversie en is het nog niet bruikbaar voor alle gebruikers. Je zult dus mogelijk nog even geduld moeten hebben tot je de feature zelf kunt gebruiken.

