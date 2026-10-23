Dit zijn de momenten waarop de iPhone Duo écht van pas komt (ADV)

Meer schermruimte wanneer je die nodig hebt én een compact toestel voor onderweg: de iPhone Duo combineert het beste van twee werelden. Bij Vodafone scoor je het toestel nu bovendien tijdelijk met extra voordeel. Hieronder vertellen we je er meer over.

Dit maakt de iPhone Duo zo handig (en je scoort nu gratis AirPods 4)

De iPhone Duo neem je makkelijk mee, maar biedt ook extra schermruimte om te werken, video’s te kijken en meerdere apps tegelijk te gebruiken. Dankzij het bijzondere ontwerp klap je het toestel open wanneer je dat nodig hebt. Maar wanneer komt dat nu écht van pas? We zetten de handigste momenten op een rij.

Bestel je de iPhone Duo nu bij Vodafone, dan ontvang je tijdelijk een gratis setje Apple AirPods 4 bij je bestelling. Bovendien haal je de vouwbare iPhone bij de provider in huis voor 2136 euro.

Meer ruimte om onderweg te werken

Je zit in de trein en wilt nog snel een e-mail beantwoorden. Of je hebt tussen twee afspraken door tijd om een document door te nemen. Op een gewone smartphone kan dat prima, maar zodra je veel tekst moet lezen of tussen verschillende apps wisselt, wordt het al snel wat onhandig.

Met de iPhone Duo heb je na het openklappen meer schermruimte. Daardoor kun je prettiger door documenten bladeren, informatie bekijken en kleine werkzaamheden uitvoeren. Ook wanneer je bijvoorbeeld je agenda wilt controleren terwijl je een bericht schrijft, is het fijn als je meer ruimte hebt om mee te werken.

Natuurlijk vervangt een smartphone geen laptop voor uitgebreid werk. Maar voor wie regelmatig onderweg is, kan de iPhone Duo ervoor zorgen dat je minder vaak een groter apparaat nodig hebt. Even iets controleren of aanpassen wordt zo een stuk praktischer.

Films en series kijken zonder tablet

Een lange treinreis, een vlucht naar je vakantiebestemming of een rustige avond op de bank: het zijn momenten waarop je misschien graag een film of serie kijkt. Alleen is het scherm van een gewone smartphone daarvoor soms wat aan de kleine kant. Zeker als je langere tijd kijkt, is een groter beeld prettig.

De iPhone Duo biedt uitkomst doordat je het toestel kunt openklappen wanneer je meer kijkruimte wilt. Zo heb je een groter scherm bij de hand, zonder dat je daarvoor ook een tablet hoeft mee te nemen. Dat is niet alleen handig voor films en series, maar ook voor YouTube-video’s, sportfragmenten en andere content.

Ook tijdens een vakantie komt dat goed van pas. Je kunt ’s avonds in je hotelkamer nog een aflevering kijken of tijdens een reis een video openen om de tijd te doden. Je smartphone heb je toch al bij je, dus je hoeft niet speciaal een extra apparaat in je tas te stoppen.

Je vakantie plannen terwijl je onderweg bent

Wie weleens een stedentrip maakt, weet hoeveel informatie je onderweg op je smartphone opzoekt. Je bekijkt een route, zoekt een restaurant uit of controleert de openingstijden van een museum. Vervolgens open je je boekingsbevestiging of zoek je nog even uit hoe je bij je volgende bestemming komt.

Op een klein scherm betekent dat vaak dat je steeds tussen apps moet wisselen. Met de iPhone Duo heb je meer ruimte om informatie te bekijken en, afhankelijk van de beschikbare functies, verschillende taken naast elkaar uit te voeren. Dat maakt het bijvoorbeeld makkelijker om een route te combineren met informatie over je bestemming.

Hetzelfde geldt voor het plannen van een dagje uit in eigen land. Je kunt locaties opzoeken, reserveringen controleren en foto’s van bezienswaardigheden bekijken. Vooral wanneer je veel onderweg bent en je smartphone als persoonlijke reisgids gebruikt, is extra schermruimte prettig.

Minder wisselen tussen apps

We gebruiken onze smartphones allang niet meer alleen om te bellen en berichten te sturen. Je bekijkt een recept terwijl je kookt, houdt je bankapp erbij tijdens het online winkelen of zoekt informatie op terwijl je een document leest. Vaak moet je daarvoor steeds van de ene app naar de andere schakelen.

Een groter scherm maakt dat soort taken overzichtelijker. Met de iPhone Duo heb je meer ruimte om informatie te bekijken en verschillende apps te gebruiken. Dat is bijvoorbeeld handig als je een recept volgt en ondertussen de ingrediënten wilt controleren, of wanneer je tijdens een videogesprek aantekeningen wilt maken.

Ook voor studenten en mensen die veel lezen op hun smartphone kan dat prettig zijn. Je hebt meer ruimte voor tekst en kunt informatie makkelijker bekijken zonder voortdurend in en uit te zoomen. Het zijn misschien kleine verbeteringen, maar juist die kunnen het dagelijkse gebruik comfortabeler maken.

Wanneer merk je het verschil het meest?

De iPhone Duo komt vooral van pas op momenten waarop je smartphone meer moet doen dan alleen snel een bericht versturen. Denk aan onderweg werken, ontspannen met een serie of het plannen van een vakantie. Zodra je behoefte hebt aan meer schermruimte, klap je het toestel open. Heb je die ruimte niet nodig, dan gebruik je hem weer compact.

Bij Vodafone schaf je de iPhone Duo nu aan en ontvang je gratis AirPods 4. Combineer je Vodafone met Ziggo Internet, dan profiteer je dankzij One bovendien van dubbele data (met uitzondering van Unlimited) en korting op je abonnement. Zo bespaar je ook op je maandelijkse kosten.

iPhone Duo ideaal als zakelijke telefoon

Doordat je zoveel ruimte op je scherm hebt, is multitasking dus een fluitje van een cent. Dat maakt hem ideaal als zakelijke telefoon. Zet op het ene helft van je scherm een artikel open en maak op het andere scherm met de Apple Pencil aantekeningen. Of heb je last minute een meeting, terwijl je onderweg bent? Dan zie je iedereen duidelijk op het grote scherm.

Bovendien zorgt Vodafone Zakelijk ervoor dat je altijd een stabiele verbinding hebt. Met Zakelijk Unlimited Max krijg je voorrang bij drukte op het netwerk, zelfs in gebieden waar normaal sprake is van wisselende netwerkbelasting. Zo weet je dus zeker dat jij altijd bereikbaar bent voor je collega’s én klanten.