Swift is Apples eigen programmeertaal om apps voor de iPhone, iPad, Mac en Apple Watch te maken. In dit artikel maken we kennis met de snelgroeiende programmeertaal.

iPhone-apps maken met Apple Swift

De bedenker van Swift steekt zijn ambitie niet onder stoelen of banken. “Mijn doel met Swift was, en is nog steeds totale werelddominantie”, aldus Chris Lattner in 2017. Apples eigen programmeertaal is flink op weg en wordt steeds populairder en geliefder onder ontwikkelaars. In dit artikel maken we kennis met de snelgroeiende programmeertaal.

Apple Swift in een notendop:

Swift is Apples eigen programmeertaal

Apps voor iOS, iPadOS, macOS, watchOS en tvOS mee maken

Bekende (gedeeltelijke) Swift-apps zijn Uber en AirBnb

Geschikt voor beginnende en ervaren programmeurs

Er is een Swift-versie voor kinderen

Programmeren met Apple Swift

Swift is dus Apples eigen programmeertaal. Ontwikkelaars gebruiken deze taal om apps te maken voor producten van Apple, waaronder iOS en iPadOS. Het bedrijf uit Cupertino bracht Swift in 2014 uit en inmiddels zijn we toe aan de vijfde versie.

Voor zover bekend zijn er ongeveer 500.000 apps in de App Store (gedeeltelijk) met Swift geprogrammeerd, waaronder populaire applicaties als Uber, LinkedIn en Airbnb. Het is de bedoeling dat de taal op den duur Objective C gaat vervangen, dat jarenlang dé standaard voor Apple-apps was.

Voordelen

Swift heeft enkele streepjes voor ten opzichte van zijn voorganger. Ten eerste is de nieuwe Apple-programmeertaal sneller en veiliger. Dit zorgt ervoor dat apps die met Swift gebouwd zijn bijvoorbeeld vloeiender reageren op jouw acties en minder last hebben van bugs.

Daarnaast is het makkelijker om Swift te leren ‘spreken’ dan Objective C, want eerstgenoemde staat dichterbij een normale taal. Daarbij komt ook de compactheid van Swift om de hoek kijken. Programmeurs hebben minder regels code nodig om hun app te laten werken, waardoor de ‘achterkant’ van de applicatie overzichtelijker wordt.

Tot slot is Swift open source. Dit betekent dat de broncode van de programmeertaal voor iedereen toegankelijk is. Meer mensen kunnen dus met de taal aan de slag en dat levert weer meer apps op. Ook is het goed voor de transparantie van Apple Swift.

Kennismaken met Swift

Slaat je hoofd op hol van termen als compilen, loops en syntax? Probeer dan Swift Playgrounds eens. Deze app voor de iPad en iMac helpt je spelenderwijs leren coderen. De kracht van Swift Playgrounds zit ‘m in de toegankelijkheid: de snelcurcus zadelt je je niet direct met allerlei technische begrippen en uitleg op, maar introduceert beetje bij beetje wat je moet weten.

Bovendien is Swift Playgrounds interactief. Je ziet dus direct wat het effect van jouw code is. Spelenderwijs introduceert Apple alle handvatten om aan de slag te gaan met apps maken, zonder dat ontwikkelaars in de dop te ontmoedigen. Uiteraard is Playgrounds gratis. Ben je meer van het lezen? Dan kun je de (Engelstalige) introductie tot Swift gratis downloaden in Apple Boeken.

