Je hoofd zit nu nog volledig in de vakantiemodus, maar de start van het nieuwe schooljaar komt er weer aan. Wij laten zien dat dit ook leuk kan zijn met een grote winactie met een waarde van 1059 euro: een tas vol Apple-spullen, waaronder een iPhone, iPad, AirPods en meer!

De grote iPhoned Back to school-winactie

Op iPhoned staat de maand augustus in het teken van Back to school. We helpen je een goede start van het nieuwe schooljaar te maken met praktische tips, reviews en gidsen om de accessoires en producten te kiezen die bij jou passen.

Maar er valt ook wat te winnen deze maand. De hele maand augustus geven we een groot prijzenpakket weg: een schooltas tot de rand gevuld met een iPhone, AirPods, een iPad en tal van accessoires. Leuke bonus: de exclusieve iPhoned-broodtrommel en Dopper-drinkfles om je lunchpauze mee op te fleuren.

Zo maak je kans!

Meedoen is gemakkelijk: vul het onderstaande formulier in en vertel ons waarom jij deze rugzak moet winnen. Meedoen kan tot 31 augustus, daarna maken we de winnaar spoedig bekend. We geven eenmalig deze rugzak weg, samen met twee troostprijzen met een cadeaukaart van Smartphonehoesjes ter waarde van 25 euro en een iPhoned-Dopper.

Maar wat zit er nu allemaal in die tas? We hebben goed gekeken naar waar een scholier of student veel aan heeft en op basis daarvan een mooie verzameling aan spullen verzameld. De belangrijkste prijzen zijn de refurbished iPhone 7, iPad en AirPods waarmee je het jaar goed begint. Ook doen we er nog een MediaMarkt cadeaubon van honderd euro bij en een tegoedbon van 50 euro van Smartphonehoesjes om je nieuwe Apple-apparaten goed te beschermen.

De volledige inhoud van deze rugzak (wat ook al een prijs op zich is) is als volgt:

Refurbished iPhone 7 van Telefoondiscounter

Refurbished iPad van Macbizz

Refurbished AirPods van Macbizz

iPhoned broodtrommelpakket van Knaldeals

iPhoned Dopper-drinkfles

Keeper van Gigaset

Multitool van CAT

Mi Band 5 fitnesstracker van Xiaomi

Rugzak van Huawei

Hama powerbank van Expert

100 euro cadeaukaart van MediaMarkt

50 euro cadeaukaart van Smartphonehoesjes

Laden…

Zie je het bovenstaande formulier niet? Doe dan mee via deze link

Natuurlijk willen we al onze sponsors bedanken voor het mogelijk maken van deze toffe winactie, en wensen we alle deelnemers heel veel succes!