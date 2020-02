Apple geeft kinderen en volwassenen met Swift Playgrounds een leuke en vooral leerzame iPad en Mac-app die je stap voor stap leert programmeren.



Swift Playgrounds: een speeltuin voor Swift

Swift is Apples open-source programmeertaal die tijdens WWDC 2014 onthuld werd en op 12 februari 2020 de overstap maakte naar de Mac. Met Swift kunnen programmeurs apps ontwikkelen voor de Mac, iPhone, iPad, Apple TV en Apple Watch. Met de Playgrounds-app wil Apple zijn eigen programmeertaal toegankelijker maken.

1. Apple maakt Swift Playgrounds zo toegankelijk mogelijk

Het grote voordeel van Swift ten opzichte van andere programmeertalen is de toegankelijkheid ervan, en dat is precies waarom Swift Playgrounds in het leven is geroepen. Door de taal op een speelse manier te presenteren wordt het voor kinderen leuk gemaakt, terwijl ze spelenderwijs van alles leren over de beginselen van programmeren.

Apple benadrukt dat je voorafgaand aan Swift Playgrounds geen programmeerkennis nodig hebt. Toch bevat de app ook de middelen om de ideeën van ervaren programmeurs razendsnel tot leven te laten komen.

2. Leer programmeren aan de hand van simpele games

Zoals je op het bovenstaande screenshot kunt zien, ziet de app er ondanks het educatieve onderwerp erg kleurrijk uit. Vrolijke figuurtjes lopen over het scherm heen, terwijl jij aan de linkerkant van het scherm een puzzel probeert op te lossen. Zo moet je verschillende lijnen code met elkaar combineren om een figuurtje een edelsteen op te laten rapen.

Ondertussen sleep je met vlakken waar de tekst al ingevuld staat, en tik je zelf de code in. Er is altijd een deel van het scherm waarin je meteen het effect van je programmeerkunsten kunt zien. Dit moet het voor kinderen tastbaar maken, en bewijst dat ze met de juiste woorden een level uit kunnen spelen.

3. Een speciaal QuikType toetsenbord en suggesties

Apple heeft het QuickType toetsenbord aangepast om Swift Playgrounds gemakkelijker te bedienen te maken. Zo kun je veelgebruikte termen invullen door een toets ingedrukt te houden, en krijg je in de bovenste balk continu suggesties voor commando’s terwijl jij aan het typen bent. Op de Mac zijn er speciale codesuggesties toegevoegd, waarmee je een stuk gemakkelijker een werkende code in elkaar draait.

4. De app laat scholieren en programmeurs vrij

Hoewel Playgrounds een strak lesprogramma heeft, is er ook genoeg ruimte om op eigen houtje met Swift aan de gang te gaan. Zo kun je gemakkelijk je eigen beelden en muziek aan de app toevoegen, en staan er al templates klaar waarmee je verschillende geavanceerde functies van de iPad en Mac naar je hand kunt zetten. Denk hierbij aan de accelerometer en multi-touch.

5. Je code delen zoals jij het wilt

Als je klaar bent met een project, wil je dit natuurlijk delen met je vrienden of docent. Om dit zo makkelijk mogelijk te maken kun je de volledige code die je in Swift Playgrounds gemaakt hebt snel vanuit de app delen via Mail, AirDrop of iMessage. Ook kun je ervoor kiezen om een demo van je programma op te nemen en direct op YouTube te plaatsen als demonstratie-video. Omdat je de code ook kunt exporteren naar Xcode is het ook heel simpel om van Swift Playgrounds over te stappen naar ‘het echte werk’.

6. Playground Books: constant nieuwe uitdagingen

Swift Playgrounds heeft een eigen App Store-achtige omgeving, waar geleidelijk nieuwe levels en lessen in te vinden zijn. Hierdoor blijft het leuk om de app regelmatig te openen. Deze Swift Playgrounds Books kunnen door iedereen ontwikkeld worden, wat betekent dat er regelmatig meer educatieve programma’s voor verschijnen. Deze Books combineren de mogelijkheden van Pages en Playgrounds, zodat je tijdens het lezen de geleerde lessen direct kunt uitvoeren.

Swift Playgrounds downloaden

Swift Playgrounds is gratis te downloaden en te gebruiken voor de iPad en Mac. De app bevat meerdere cursussen die op niveau zijn ingedeeld, waardoor het voor beginnende en gevorderde programmeurs de moeite waard is om Playgrounds een kans te geven.

