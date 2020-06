AirPods resetten in 3 stappen: zo begin je met een schone lei

Heb je problemen met je AirPods? Probeer de oordopjes dan eens terug te brengen naar de fabrieksinstellingen. AirPods resetten doe je zo.



AirPods resetten in 3 stappen

Gaan je AirPods sneller leeg dan normaal, is de geluidskwaliteit slechter geworden of heb je andere problemen? Probeer de draadloze oordopjes dan eens te resetten. Zo begin je weer met een schone lei. AirPods naar fabrieksinstellingen brengen doe je zo:

Doe beide AirPods in de oplaadcase; Open het klepje en hou de configuratieknop op de achterkant 15 seconden ingedrukt; Laat los wanneer het lampje van de oplaaddoos oranje begint te knipperen. Zodra je een wit lampje ziet zijn de AirPods gereset.

De oordopjes zijn nu weer naar de fabrieksinstellingen gezet. Dit betekent dat de AirPods opnieuw met je iPhone gekoppeld moeten worden. Ook bepaalde voorkeuren moet je weer opnieuw instellen, zoals dubbeltikken om Siri te gebruiken of een nummer af te spelen.

Waarom AirPods resetten?

Je hoeft niet per se problemen met je AirPods te hebben om ze te resetten. Wanneer je de oordopjes bijvoorbeeld wil weggeven aan een ander is het handig dat de koppeling met jouw iPhone vergeten is. De AirPods schoonmaken voor verkoop is wel zo hygiënisch.

Bovendien kun je een hoop problemen oplossen door de oordopjes naar fabrieksinstellingen te herstellen. Wanneer de accu snel leeg raakt, de geluidskwaliteit te wensen overlaat of je continu een krakend geluid hoort is het handig om je AirPods te resetten. Ook bluetooth-problemen worden hier mogelijk door opgelost.

