iPhone 15 Pro Max vs. Google Pixel 8 Pro: dit zijn de verschillen

Google heeft de Pixel 8 Pro op de markt gebracht, een directe ‘concurrent’ van de iPhone 15 Pro Max. Maar is hij ook beter dan de iPhone?

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone 15 Pro Max vs. Google Pixel 8 Pro

De Google Pixel 8 Pro is de opvolger van de Pixel 7 Pro. Het toestel heeft een vlak scherm, in tegenstelling tot de gebogen randen van zijn voorganger. Het is een zogenaamd lpto-paneel, dat net als het scherm van de iPhone 15 Pro Max bij statische beelden kan terugschakelen naar 1 Hz om de batterij te sparen.

1. Scherm en afmetingen

Zowel de iPhone 15 Pro Max en de Google Pixel 8 Pro hebben een display van 6,7 inch. Daarbij heeft het scherm van de Pro Max een resolutie 1290 x 2796 pixels (460 ppi) en dat van de Pixel 8 Pro een resolutie van 1344 x 2992 pixels (489 ppi). De screen-to-body ratio bedraagt bij de Pro Max 89,8% en bij de 8 Pro 87,4%.

De 8 Pro heeft dus een iets hogere resolutie en pixeldichtheid, en de voorkant van de Pro Max bestaat voor een iets groter deel uit scherm. De iPhone meet 159,9 x 76,7 x 8,3 mm en de 8 Pro 162,6 x 76,5 x 8,8 mm. Daarbij is de Pro Max 0,08 g zwaarder (221 vs 213 g), wat natuurlijk verwaarloosbaar is.

2. Batterijduur: capaciteit zegt niet alles

De batterij van de Google Pixel 8 Pro heeft een capaciteit van 5050 mAh. Opladen gaat met maximaal 30 watt en draadloos met maximaal 23 watt. De iPhone 15 Pro Max heeft een batterij van 4441 mAh die oplaadt met maximaal 25 watt (en draadloos maximaal 15 watt). Beide toestellen laden voor 50 procent op binnen 30 minuten.

Op de iPhone 15 Pro Max kun je met een volle batterij zo’n 29 uur video kijken. De batterijduur van de Google Pixel 8 Pro hebben we nog niet kunnen testen, maar die ligt vermoedelijk tussen de 24 en 27 uur. De iPhone houdt het (zoals bijna altijd) langer vol met een minder krachtige batterij omdat de soft- en hardware beter op elkaar zijn afgestemd.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

3. Camera: meer (mega)pixel(s) behalve bij selfies

Al heeft de iPhone 15 Pro Max een topcamera, de Google Pixel 8 Pro weet er nog wat schepjes bovenop te doen. Zo heeft de standaardcamera van de Pro Max 48 megapixel en gaat de Pixel 8 Pro daar met 50 megapixel nét overheen. De tele- en ultrawide-camera’s van de Pixel hebben zelfs 48 megapixel, waar je het bij de Pro Max nog moet doen met 12 megapixel.

Alleen bij de frontcamera heeft de Pixel minder megapixels dan de iPhone: 10,5 megapixel ten opzichte van 12 megapixel. Nou zeggen megapixels zeker niet alles. In de praktijk maak je met beide toestellen zonder meer prachtige foto’s.

iPhone 15 Pro Max vs Pixel 8 Pro: overige verschillen

In tegenstelling tot de iPhone 15 Pro Max heeft de Google Pixel 8 Pro geen Face ID. In plaats daarvan zit er een vingerafdrukscanner onder het scherm. Wij vinden Face ID handiger, maar dat is natuurlijk heel persoonlijk.

Verder is de Pixel verkrijgbaar met een opslagruimte vanaf 128 GB. Bij de iPhone kun je niet lager gaan dan 256 GB. Wat betreft werkgeheugen doet de Pixel er wederom een stapje bovenop: je krijgt standaard 12 GB, terwijl de iPhone blijft steken bij 8 GB.

Ook hier geldt dat de Pro Max ondanks minder werkgeheugen niet merkbaar langzamer is omdat soft- en hardware zo goed op elkaar zijn afgestemd. Ook heeft Google wat meer handige fotobewerkingsopties standaard ingebouwd, die nogal doen denken aan Photoshop.

Welke Pro-smartphone is beter?

Dat is moeilijk te zeggen en zal uit verdere tests moeten blijken. Op papier heeft de Pixel op een aantal punten betere specificaties, maar de Pro Max heeft een betere afstemming van hard- en software. Dat betekent dat ze per saldo erg aan elkaar gewaagd zijn.

Of je kiest voor de ene of de andere heeft dus voornamelijk te maken met welk toestel je mooier vindt, welk besturingssysteem je voorkeur heeft en hoeveel geld je wilt uitgeven. De adviesprijs van de Google Pixel 8 Pro is 1099 euro, die van de iPhone 15 Pro Max 1229 euro.

De beste iPhone 15 Pro Max deals

Ben je van plan om een iPhone 15 Pro Max aan te schaffen, bekijk dan onderstaande aanbiedingen voor de beste prijs!

Apple iPhone 15 Pro Max prijzen vergelijken Met abonnement € 72,50 p/m Bekijk beste prijs Los nieuw € 1.479,- Bekijk beste prijs

Meer nieuws over Apple