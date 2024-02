Externe schijf van Samsung: klein formaat voor veel opslag

Heb je meer opslag nodig voor je Mac? De Portable SSD T9 van Samsung is dan een prima keuze! Wij hebben hem voor je getest.

Pluspunten Compact formaat

Compact formaat Stevig gebouwd

Stevig gebouwd Mooi design

Mooi design Werkt met iPhone 15 Minpunten Wachtwoord instellen is moeilijk

Portable SSD T9 van Samsung

Een externe schijf is eigenlijk onmisbaar geworden. Je kunt er al je foto’s, video’s en andere bestanden op bewaren, zodat je zeker weet dat ze goed bewaard blijven. Ook het opslaan van back-ups van je laptop, iPhone of iPad kun je het beste op een externe schijf doen. Zo ben je ze niet kwijt als je toestel het begeeft of je geen toegang meer hebt tot je iCloud-account. Samsung heeft nu een externe schijf uitgebracht die werkt met de Mac én met de iPhone 15.

Het apparaatje is ontzettend klein, waardoor die makkelijk in je tas past of zelfs in je broekzak. Handig als je veel buitenshuis werkt en geregeld een externe schijf mee moet nemen. Bovendien heeft de iPhone 15 een functie die alleen met een extern opslagapparaat werkt. Je hebt de externe schijf van Samsung al voor 139 euro in huis. Benieuwd hoe goed de Portable SSD T9 is? Wij hebben de externe schijf van Samsung voor je getest!

Compact en stevig design

Het design van het apparaat valt direct op zodra je de doos opent. Samsung beschrijft het als “vergelijkbaar met een gewone creditcard” en dat klopt absoluut (maar wel een dikke creditcard dan). We vinden het erg prettig dat de externe schijf van Samsung zo klein is, want zo neem je hem veel sneller en makkelijker mee. Groot voordeel daarbij is ook het gewicht van slechts 122 gram, dat je amper voelt in je tas of zak.

Het is dus een behoorlijk compacte externe schijf, maar Samsung heeft ook nagedacht over de behuizing van het apparaat. Dat is gemaakt van ruw materiaal, waardoor we hem niet snel laten vallen. Gebeurt dat toch? Dan is dat ook geen probleem, want de externe schijf is valbestendig tot drie meter hoog. We hebben het apparaat een keer van tafel laten vallen en vonden (gelukkig) inderdaad geen krasje.

Aansluiten op de Mac

Het aansluiten op onze MacBook ging erg gemakkelijk. Je hoeft daarvoor alleen de externe schijf van Samsung met de meegeleverde usb-c-kabel te verbinden met je Mac. In de doos van het apparaatje krijg je een usb-c naar usb-c-kabel én een usb-c naar usb-a-kabel. De externe schijf heeft zelf een usb-c-poort, waardoor we voor het aansluiten ook gewoon de oplaadkabel van onze Mac konden gebruiken.

Hiermee bereikten we logischerwijs niet dezelfde laadsnelheden als met de kabel die Samsung meelevert. Dat is wat ons betreft een nadeel van het apparaat, want de externe schijf heeft geen ondersteuning voor Thunderbolt. Hierdoor werkt het apparaatje niet optimaal met je Mac, maar zal het downloaden van bestanden iets langer duren. In praktijk merkten we dat amper, alleen bij het overzetten van écht grote bestanden.

Externe schijf van Samsung gebruiken

Na het aansluiten konden we direct aan de slag met de schijf van Samsung. In de Finder van onze Mac was het meteen mogelijk om bestanden naar het apparaatje te slepen. Deze verschenen vervolgens bij de opslag van de schijf.

Ook het overzetten van grotere bestanden of video’s ging erg snel bij onze tests. Dat viel ook te verwachten, want de externe schijf heeft volgens Samsung lees- en schrijfsnelheden tot 2.000 MB/s. Hiervoor moet je dan wel de juiste kabel gebruiken. Voor deze review is een uitvoering met maar liefst 4TB gebruikt, dat was voor ons meer dan voldoende. Zeker als je daarnaast nog een iCloud-abonnement hebt is 1TB of 2TB aan opslagruimte meer dan genoeg.

Op de schijf was ook een programma van Samsung te vinden. Deze software is vooral bedoeld om een wachtwoord in te stellen of om hulpprogramma’s te gebruiken. Het installeren van dit programma ging vrij omslachtig en je moest hiervoor aardig wat systeeminstellingen van je Mac aanpassen.

Video’s opnemen met de iPhone 15

Het grote voordeel van de externe schijf is dat het apparaat ook werkt met de iPhone 15 Pro (Max). Die telefoons zijn voorzien van een usb-c-poort en daarom probleemloos aan te sluiten op de schijf. Sterker nog, dat is ook de bedoeling als je bepaalde functies wilt gebruiken. Het opnemen van ProRes-video’s in 4K met 60 frames per seconden is op je iPhone alleen mogelijk als je een extern opslagapparaat hebt aangesloten. Anders geeft je telefoon onderstaande foutmelding.

Daar leent de externe schijf van Samsung zich volgens ons dus perfect voor, want het apparaatje is makkelijk mee te nemen. Het aansluiten van het apparaatje met je iPhone is zo gebeurd, je hoeft daar alleen maar de kabel voor te gebruiken. We konden daarna direct beginnen met het maken van de video’s in hoge kwaliteit, daar was geen externe app voor nodig.

Het opnemen van ProRes-video’s in 4K met 60 fps is een toffe functie, zeker als je op reis bent en de mooiste filmpjes wilt maken. We merkten echter dat we de functie niet enorm vaak gebruiken, dus het is niet de voornaamste reden om deze externe schijf van Samsung aan te schaffen. Reis je veel of maak je veel (commerciële) video’s die je later wilt bewerken? Dan heeft de functie natuurlijk wel toegevoegde waarde.

Conclusie

De Portable SSD T9 van Samsung is een ontzettend goed extern opslagapparaat. Voor slechts 139 euro heb je al 1TB aan extra opslagruimte in huis. Het design van de externe schijf van Samsung viel ons direct op: het is een compact en vooral stevig apparaatje. Door de ruwe behuizing laat je de schijf niet snel uit je handen vallen. Als dat wel gebeurt kan het apparaat gelukkig tegen een stootje. De schijf is gemakkelijk aan te sluiten op je Mac én iPhone, een groot voordeel wat ons betreft. Het instellen van een wachtwoord gaat moeizaam, maar dat is eventueel door Samsung te verhelpen met een update. Houd er rekening mee dat de Portable SSD T9 geen ondersteuning heeft voor Thunderbolt, waardoor je dus niet de hoogste laadsnelheden bereikt op je Mac. Daar merk je weinig van, want het is nog steeds een ontzettend snel apparaat. Tot slot is een handige functie het opnemen van ProRes-video’s met je iPhone 15 Pro (Max). Dit is alleen mogelijk met een extern opslagapparaat, waar de schijf van Samsung zich goed voor leent. Het apparaatje is makkelijk mee te nemen, wel zo handig als je op reis of onderweg video’s in de mooiste kwaliteit wilt opnemen. Zo is het een uitstekende schijf voor zowel je Mac als je iPhone!