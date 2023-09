Round-up: dit zeggen de eerste reviews over de iPhone 15 (Pro)

De iPhone 15 is vorige week aangekondigd en de eerste reviews zijn inmiddels verschenen. Dit zijn de eerste meningen over de iPhone 15!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Eerste reviews over de iPhone 15

De pre-order van de iPhone 15 is vorige week gestart en de telefoon verschijnt deze vrijdag in de winkels. De internationale recensenten kregen de iPhone 15 vorige week al in handen, waardoor we nu al de eerste reviews kunnen lezen. Wat zijn de internationale meningen over de nieuwste iPhone? Wij zetten een aantal reviews voor je onder elkaar!

Eerste meningen over de iPhone 15 (Plus)

Apple heeft dit jaar opnieuw vier iPhones uitgebracht: de iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro en de iPhone 15 Pro Max. De Pro-modellen verschillen dit jaar nog meer van de ‘normale’ iPhones dan eerdere jaren. Dit zijn de eerste reviews over de iPhone 15 en de iPhone 15 Plus.

The Verge: aangepast design ligt veel beter in de hand

De recensent van The Verge benoemt bij de iPhone 15 (Plus) vooral dat het vernieuwde design ervoor zorgt dat de telefoons veel fijner in de hand liggen. Bij de ‘normale’ iPhones van dit jaar heeft Apple gekozen voor afgeronde hoeken. De iPhone 14 had iets rechtere hoeken, waardoor de telefoon na een tijd niet meer fijn was om vast te houden. Dit verschil is volgens de review van The Verge te merken bij de iPhone 15.

Verder wordt benoemd dat de iPhone 15 (Plus) een enorm goede telefoon is, maar geen functies heeft die we nog niet eerder hebben gezien. En dat klopt, want de telefoon heeft veel features overgenomen van de iPhone 14 Pro. Volgens de review van The Verge is de iPhone 15 een goede telefoon die nog jaren meegaat. Voor een langere batterijduur raadt de recensent je de iPhone 15 Plus aan.

CNET: overstappen is het waard bij de iPhone 15

De recensent van CNET is erg enthousiast over de iPhone 15. In de review is te lezen dat het zeker waard is om over te stappen naar de iPhone 15, zeker als je van een iPhone 12 of ouder overstapt. Functies als het Dynamic Island, de usb-c-poort en het vernieuwde design maken de iPhone 15 een grote stap in vergelijking met oudere modellen.

In de review wordt wél genoemd dat het een minder grote stap is als je al een iPhone 13 of iPhone 14 hebt, omdat dan het grootste verschil het Dynamic Island is. Je kunt dan beter overstappen naar de iPhone 15 Pro, omdat je dan nog meer nieuwe functies hebt. Al met al is CNET erg te spreken over de nieuwe iPhone van dit jaar.

Wired: camera van de iPhone 15 véél beter

In de review van Wired wordt voornamelijk de camera van de iPhone 15 benoemd. Apple heeft de iPhone 15 en de iPhone 15 Plus dit jaar voorzien van een 48-megapixelcamera. Dezelfde camera zagen we afgelopen jaar al terug in de iPhone 14 Pro (Max), terwijl de iPhone 14 het nog moest doen met een 12-megapixelcamera. Een flinke stap vooruit dus, dat niet onopgemerkt blijft bij Wired.

De recensent van Wired benadrukt in de review dat de camera van de iPhone 15 een stuk beter is dan bij eerdere iPhones. Je hebt bij de iPhone 15 meer controle over de camera, doordat je meer opties hebt om in te zoomen. Bij de iPhone 15 heb je namelijk de keuze uit 0,5x, 1x en 2x optische zoom. De iPhone 14 (Plus) had enkel de eerste twee opties. De camera is dus ook bij de normale iPhone 15 flink verbeterd.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Eerste meningen over de iPhone 15 Pro (Max)

Naast de iPhone 15 (Plus) heeft Apple dit jaar ook de enorm geavanceerde iPhone 15 Pro en de iPhone 15 Pro Max aangekondigd. De telefoons hebben voor het eerst een titanium behuizing en de iPhone 15 Pro Max heeft een sterk verbeterde zoomfunctie. Dit zijn de eerste meningen over de iPhone 15 Pro (Max)!

The Verge: camera iPhone 15 Pro Max beter, maar niet de beste

In de review van The Verge wordt ingehaakt op de nieuwe camera van de iPhone 15 Pro Max. Volgens de recensent is de verbeterde telelens een grote stap in de juiste richting, nu de iPhone tot 5x kan inzoomen. Toch heeft de iPhone 15 Pro Max lang niet de beste camera, zo zijn de Google Pixel 7 Pro en Samsung Galaxy S23 Ultra nog een stuk beter volgens The Verge.

Dat neemt niet weg dat de camera ontzettend goede foto’s maakt, waardoor je voor mooie beelden bij de iPhone 15 Pro Max zeker goed zit. Daarnaast wordt in de review van The Verge genoemd dat de iPhone 15 Pro (Max) ook door externe factoren is beïnvloed, waardoor we nu usb-c zien bij de telefoons. Al met al is de iPhone 15 Pro (Max) geen enorme verandering, maar wél een hele goede smartphone.

TechCrunch: nieuwe actieknop heeft voordelen

Bij TechCrunch gaat de review in op de nieuwe actieknop van de iPhone 15 Pro en de iPhone 15 Pro Max. Dit zijn de eerste iPhones met zo’n actieknop, waarbij je zelf kunt instellen welke functie er wordt geactiveerd als je de knop indrukt. Volgens de recensent van TechCrunch is de button handiger dan je van tevoren misschien denkt, zo kun je ook Shazam en notities openen met de nieuwe knop.

Daarnaast was de reviewer van TechCrunch sceptisch over het opnemen van video’s in 4K60, maar bleek dit onterecht. De videofunctie zorgt er niet voor dat de batterij van de telefoon veel sneller leeg gaat en de iPhone 15 Pro Max raakt niet oververhit door de functie. In combinatie met de nieuwe behuizing van titanium is de iPhone 15 Pro Max volgens de review van TechCrunch de meest premium iPhone ooit.

Wired: titanium behuizing voor- en nadelen

Wired focust meer op de titanium behuizing van de nieuwe telefoons. De iPhone 15 Pro en de iPhone 15 Pro Max zijn voor het eerst gemaakt van titanium, waardoor de telefoons veel beter beschermd zijn tegen krassen en andere beschadigingen. Dat is niet het enige voordeel, want titanium is ook veel lichter. Hierdoor voelde de telefoon volgens de recensent van Wired in het begin zelfs goedkoop aan, maar het lage gewicht went snel.

De titanium behuizing heeft helaas ook nadelen volgens de review van Wired, want vlekken zijn snel zichtbaar bij de iPhone 15 Pro (Max). Vooral rond de volumeknoppen ontstaan er snel kringen, zeker bij de gekleurde uitvoeringen van de nieuwe iPhone. Wil je er zeker van zijn dat je niet direct vlekken op je iPhone krijgt? Dan raadt Wired je naturel titanium aan bij de iPhone 15 Pro (Max).

Hier kun je de iPhone 15 al bestellen

De internationale reviews over de iPhone 15 zijn dus veelal positief. Ben je van plan om de telefoon te kopen? Dan kun je de iPhone 15 nu alvast bestellen! Op vrijdag 22 september verschijnt de telefoon dan in de winkels of bij je thuis. Het is aan te raden om de iPhone 15 Pro zo snel mogelijk te bestellen, want de levertijden lopen snel op.

Hier kun je de iPhone 15 en de iPhone 15 Pro alvast bestellen, zodat je de telefoon als eerste in huis hebt!

Ben je enthousiast over de nieuwe iPhones en wil je meer weten over de iPhone 15 Pro? Lees dan hier alles over de nieuwe iPhones van dit jaar. Heb je het Apple-event van 12 september gemist? Bekijk dan hier wat Apple heeft aangekondigd tijdens het iPhone 15-event!

Wil je altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws over de iPhone 15? Meld je dan vooral even aan voor onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten. Dan mis je nooit meer een Apple-nieuwtje!