Apple-event round-up: alle 6 aankondigingen op een rij

Geen iPhones, wel een hoop iPads en Apple Watches en nog veel meer. In deze Apple-event round-up zetten we alle aankondigingen op een rijtje.

Apple-event round up: 6 aankondigingen op een rij

Tijdens een online evenement kondigde Apple in hoog tempo een flinke collectie aan nieuwe producten aan. Voor het eerst in jaren geen nieuwe iPhones (die komen in oktober), maar een focus op de Apple Watch, iPads en software. Dit zijn alle aankondigingen op een rij.

1. Apple Watch Series 6

De opvolger van de Apple Watch Series 5 heeft een bekend gezicht: het design van de Apple Watch Series 6 is dit jaar namelijk nauwelijks veranderd. Ook in 2020 heeft de smartwatch van Apple een vierkant oled-scherm dat tot aan de randen doorloopt. Het grote voordeel is dat je oude Apple Watch-bandjes ook gewoon op de Series 6 werken. Nieuw zijn de saturatiemeter, de S6-processor en meer.

2. Apple Watch SE

Apple heeft zojuist de Apple Watch SE officieel gepresenteerd. Het relatief goedkope Apple-horloge volgt de Series 3 op en gaat onder meer concurreren met de fitnesstrackers van Fitbit. Een grote verrassing is de komst van het Watch-instapmodel niet. We horen al maanden geruchten over de verschijning van een goedkopere Apple Watch. Apple brengt gelijktijdig ook de Apple Watch Series 6 uit, de opvolger van de Apple Watch Series 5. De Apple Watch SE is dankzij zijn relatief lage instapprijs van 299 euro echter op een ander publiek gericht. Deze vijf dingen moet je er over weten.

3. iPad Air 2020

Apple heeft de iPad Air 2020 officieel gepresenteerd. De nieuwe tablet is flink verbeterd en van een compleet nieuw design voorzien. De nieuwe tablet is krachtiger, heeft een ander design en draait uit de doos op iPadOS 14. De iPad Air draait op de nieuwe A14 Bionic-chip, de meest krachtige processor die Apple ooit heeft gemaakt. De tablet is door een nieuwe gpu ook geschikter om games op te spelen, of augmented reality-toepassingen te gebruiken.

4. iPad 2020

Apple heeft een nieuwe instaptablet aangekondigd. De iPad (2020) is officieel onthuld en onder meer krachtiger dan zijn voorganger. De nieuwe instap-iPad is even groot (10,2 inch) als zijn voorganger. Het design is niet op de schop gegaan, maar de processor heeft wel een update gekregen. De tablet draait nu op dezelfde A12 Bionic-chip als die van de iPhone XR. Dat is een enorme vooruitgang.

5. iOS 14, iPadOS 14, watchOS 7, tvOS 14 releasedatum

Apple heeft de officiële releasedatum van iOS 14 aangekondigd. Op 16 september wordt de nieuwe update uitgerold. Ook brengt het bedrijf op dezelfde dag iPadOS, watchOS 7 en tvOS 14 uit. iOS 14 liet lange tijd op zich wachten, maar 16 september is het dan eindelijk zover. Na maanden van bètaversies heeft Apple de releasedatum van de officiële iOS-versie eindelijk onthuld. Alle iPhones die momenteel op iOS 13 draaien kunnen straks de update downloaden.

6. Apple One

Apple Music, TV Plus, Arcade en meer diensten van Apple slaan de handen ineen. Met Apple One sluit je voor een lagere prijs een overkoepelend abonnement af. Dit moet je erover weten. We zagen het al een beetje aankomen dankzij gelekte info in iOS en Android, maar nu is Apple One officieel onthuld. Na de afgelopen jaren meerdere diensten te lanceren, bundelt Apple deze nu allemaal in één groot abonnement.

