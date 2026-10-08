Apple-event in oktober officieel: op deze datum komen nóg meer producten

Verrassing! Apple heeft net een nieuw event aangekondigd. Wij vertellen je wanneer de keynote is en welke nieuwe Apple-producten je kunt verwachten!

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Apple kondigt nieuw event aan (en dit is wanneer)

Het volgende Apple-event vindt plaats op dinsdag 13 oktober 2026. Dat is opvallend, want het komt niet vaak voor dat Apple zo snel achter elkaar twee events houdt.

Welke apparaten Apple precies gaat onthullen, is nog niet bekend. Daarover heeft het bedrijf zelf nog niets gezegd. Wel gaan er al een tijdje verschillende geruchten rond over wat we tijdens dit evenement kunnen verwachten. Apple geeft al een hint met het thema ‘Welcome home’.

Deze producten verwachten we tijdens het event

De kans is groot dat Apple deze keer vooral aandacht besteedt aan producten voor je huis. Apple lijkt namelijk flink in te gaan zetten op nieuwe smart home-apparaten.

Een van de producten die mogelijk wordt aangekondigd, is de zogenoemde HomePad. Dit wordt een compleet nieuw apparaat van Apple, dat eigenschappen van een HomePod en een iPad combineert.

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Volgens eerdere geruchten krijgt de HomePad een scherm van ongeveer 6 of 7 inch en wordt het apparaat op een speaker geplaatst. Je kunt de HomePad dan bijvoorbeeld gebruiken om je overige slimme apparaten in huis te bedienen.

Ook verwachten we een nieuwe Apple TV 4K. Die gaat volgens geruchten een snellere chip krijgen. Daarnaast gaan er geruchten over een vernieuwde Siri Remote.

Meer over het Apple-event

Tot slot wordt er gesproken over een HomePod mini 2. Deze krijgt een snellere chip en betere draadloze verbindingen. Mogelijk verschijnen er ook nieuwe kleuren.

Welke producten Apple daadwerkelijk op 13 oktober laat zien, blijft nog even afwachten. De datum van het event staat nu in ieder geval vast! Het evenement begint om 15.00 uur, vanaf die tijd verschijnen vermoedelijk meerdere producten van het bedrijf.

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