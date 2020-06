Naast een flinke stapel software-updates zou Apple vanavond ook de overstap naar ARM-processors onthullen voor de Mac. Een bekende analist stelt dat de 13,3 inch-MacBook Pro en 24 inch-iMac als eerste aan de beurt zijn om de stap te maken.

‘Apple onthult ARM-chips tijdens WWDC 2020’

WWDC staat altijd in het teken van software, maar Apple zou vanavond ook even tijd maken om een andere grote aankondiging te doen. Na jaren de processors van Intel te hebben gebruikt, zou Apple nu zijn zelfontworpen ARM-processors in Macs willen stoppen.

Die nieuwe processors brengen grote veranderingen met zich mee. Omdat Apple deze volledig kan afstemmen op de hardware (net zoals de A-chips dat zijn op de iPhone en iPad) zouden de prestaties vijftig tot honderd procent beter zijn dan de chips van Intel. Ook zijn de chips veel zuiniger, wat gunstig is voor de accuduur.

Apple-analist Ming Chi-Kuo zegt op basis van zijn bronnen dat Apple de overstap naar ARM vanavond onthult tijdens WWDC. Het zal echter nog even duren voordat de eerste ARM-Mac in de winkels ligt. Volgens Kuo zullen een nieuwe 13,3 inch-MacBook Pro en 24 inch-iMac de eerste Macs zijn die op deze processor draaien. Die zouden op zijn vroegst in het vierde kwartaal van 2020 kunnen verschijnen.

Voor die tijd komt er nog een iMac uit met een compleet nieuw ontwerp. Deze zou al spoedig verschijnen en is ook meteen de laatste nieuwe Mac met een processor van Intel. Er gaan al maanden geruchten over Apples overstap naar ARM-chips, maar Kuo is de eerste die stelt dat Apple dit najaar al met de overstap zou beginnen.

Volg WWDC vanavond live op iPhoned

Andere geruchten van onder andere de bekende Apple-lekker Mark Gurman verwachten dat Apple pas in 2021 deze stap zet. Hoe dan ook lijkt vanavond een mooie kans om iedereen alvast warm te maken voor de overstap naar dit gloednieuwe hoofdstuk van de Mac. Reden genoeg om vanavond om 19:00 uur Nederlandse tijd te kijken dus, of iPhoned in de gaten te houden. Van ARM-chips tot iOS 14 en alle andere aankondigingen houden wij je vanavond op de hoogte.