WWDC 2020: 8 verwachtingen voor de grote software-keynote van Apple

Eind van de maand is het weer tijd voor WWDC: het grootste jaarlijkse software-evenement van Apple. Dit zijn onze WWDC 2020 verwachtingen voor de grote keynote.

WWDC 2020 verwachtingen: software

Ieder jaar presenteert Apple in juni de grote software-updates die later dat jaar beschikbaar komen tijdens WWDC. Dat geeft ontwikkelaars de tijd om nieuwe functies in te bouwen in hun apps en biedt Apple de maanden om de software uitgebreid te testen met béta’s. De volgende updates verwachten wij te zien.

1. iOS 14

De populairste update van de avond is natuurlijk iOS 14 voor de iPhone. Hoewel de software zich dit jaar voornamelijk zou richten op meer stabiliteit, zijn er al heel wat nieuwe functies uitgelekt. Zo zou het homescreen eindelijk op de schop gaan met de introductie van een lijst-weergave. Zo kun je sneller door de apps scrollen die op je apparaat staan.

Daarnaast zou Apple een Fitness-app introduceren die met instructievideo’s en oefeningen jou wil helpen om fit te blijven. Een grote verandering is dat Apple je eindelijk zelf je standaard-app in zou laten stellen. Dat betekent dat je straks Google Chrome kunt kiezen als je standaard webbrowser, Gmail als je mail-app en Spotify als je muziekdienst. Op die manier zal Siri bijvoorbeeld niet steeds Apple Music meer openen als je die dienst helemaal niet gebruikt.

2. iPadOS 14

Vorig jaar trok Apple de software voor de iPad los van de iPhone. Voortaan krijgt iPadOS zijn eigen software-updates, zodat deze beter afgestemd kan worden op de tablet van Apple. Vorig jaar maakte het bedrijf daar een veelbelovende start mee en we verwachten dit jaar weer grote veranderingen.

Met de komst van het Magic Keyboard is de lijn tussen de Mac en iPad steeds kleiner, maar daar hoort ook software bij die deze extra functionaliteit benut. We hopen dus dat ook iPadOS dit jaar weer verder afstand neemt van iOS en verder uitgroeit tot zijn eigen volwaardige besturingssysteem. Lees verder over iPadOS 14.

3. macOS 10.16

Net zoals vorig jaar en het jaar daarvoor is er nog opvallend weinig bekend over de volgende macOS-update. Vorig jaar was macOS Catalina al een relatief kleine update die vooral bestaande functies verbeterde, en ook dit jaar verwachten we geen wereldschokkende onthullingen op dit gebied.

Waar we wel meer van hopen te zien is Marzipan: het plan van Apple om apps die voor de iPhone en iPad gemaakt zijn over te zetten naar de Mac. Daardoor kun jij straks nog makkelijker overschakelen als je op verschillende Apple-apparaten werkt. Ook moet dat de leegte in de Mac App Store tegengaan. Want ondanks de grote opknapbeurt die de macOS App Store kreeg, verschijnen er nog maar weinig nieuwe apps die de moeite waard zijn.

4. watchOS 7

De Apple Watch krijgt uiteraard ook zijn moment op het podium tijdens WWDC 2020. Ook dit jaar zal de smartwatch van Apple nog verder uitgroeien tot een accessoire dat jou helpt om een gezonder leven te leiden. Zo lijkt er een speciale slaap-app te worden toegevoegd waarmee het horloge registreert hoe goed (of slecht) je nachtrust is.

Daarnaast krijgen ouders meer handvatten om het gebruik van de Watch aan banden te leggen en komt er een ‘Schooltime’ functie die tijdens schooltijd specifieke apps en functies vergrendelt. Ook uitgelekt: het maken en daarna delen van je wijzerplaten zou een belangrijke functie in watchOS 7 worden. Wij zijn benieuwd!

5. tvOS 14

Net als macOS horen we doorgaans weinig over de nieuwe versie van tvOS en dat is in 2020 niet anders. Dat is ook niet zo gek: van alle updates is tvOS ieder jaar degene die het minst drastische verbeteringen krijgt.

Wij verwachten dan ook dat Apple dit jaar weer wat kleine verbeteringen toevoegt. Wat nieuwe geanimeerde screensavers, mogelijk de nieuwe fitness-app van iOS die ook naar tvOS komt om op je tv de oefeningen te zien en prestatieverbeteringen.

WWDC 2020 verwachtingen: hardware

Het is altijd afwachten of Apple naast software nog wat hardware-aankondigingen doet. Het grootste deel van de presentatie zal zich puur met software bezig houden, maar in het verleden heeft Apple al vaker een nieuw product onthuld aan het einde van deze presentatie. Dit zijn wat ons betreft de kanshebbers.

6. Kleinere HomePod

Als er een product is van Apple dat een tweede kans nodig heeft, dan is het de HomePod wel. De slimme speaker van Apple is jaren later nog steeds in slechts een handjevol landen verkrijgbaar, terwijl Google en Amazon de slimme speakermarkt domineren. Om die reden zou Apple een goedkopere, kleinere HomePod willen introduceren en daarmee de speaker opnieuw in de markt zetten.

7. Budget-iPad of iPad Air 2020

De nieuwe iPad Pro 2020 is er al, maar rond deze tijd van het jaar onthult Apple doorgaans ook andere iPads. Ruimt Apple een kwartiertje in om een nieuw instapmodel van de iPad te presenteren, of krijgt de iPad Air 2020 deze aandacht? Volgens geruchten zou de iPad Air overstappen op een nieuw ontwerp en usb-c, wat misschien reden genoeg is voor Apple om de onthulling grootser aan te pakken dan een persbericht.

8. Nieuwe iMacs

Nu de MacBooks allemaal weer opgefrist zijn voor 2020, is de iMac toe aan een upgrade. Met de forse schermranden ziet het ontwerp van Apples desktops er inmiddels best verouderd uit. Hoog tijd dus voor een fris design, dat bijvoorbeeld net zoals het bovenstaande concept rekening houdt met het ontwerp van het Pro Display XDR.

Ook de iMac Pro is inmiddels al weer een paar jaar oud en zou in theorie een opknapbeurt kunnen gebruiken. Als Apple er echt voor kiest om dit jaar het design van de iMac grondig te vernieuwen, dan zien we een kleine teaser aan het einde van de WWDC-keynote wel gebeuren.

Volg WWDC 2020 live op iPhoned

WWDC 2020 vindt dit jaar volledig digitaal plaats, maar zo volgen wij op iPhoned de conferentie al jaren. Wij zitten op maandagavond 22 juni weer in de startblokken met de hele iPhoned-redactie om jou zo snel mogelijk van het laatste nieuws te voorzien. Uiteraard kun je ook zelf live meekijken en achteraf onze round-up lezen. Dat kan op onze website, via onze nieuwsbrief of door onze gratis iPhoned-app uit de App Store te plukken.

