Waze lanceert interessante nieuwe functies die je niet mag missen

De laatste update van Waze voegt handige nieuwe functies toe aan de navigatie-app – we zetten de beste voor je op een rij.

Waze lanceert nieuwe functies

Waze heeft update versie 5.4 uitgebracht die het rijden met de navigatie-app nog gemakkelijker, veiliger en meer ontspannen maakt.

Ontspannen rijden met Chaka Khan

Om te beginnen heeft Waze een nieuwe stem toegevoegd en dat is die van niemand anders dan de koningin van de funk: Chaka Khan. Zij geeft op een kalmerende manier navigatiebegeleiding voor een ontspannen autorit. Chaka Khan (echte naam Yvette Marie Stevens) is naast zangeres ook mediator en voorstander van mindfulness. Tijdens het rijden herinnert ze je eraan om diep adem te halen en te proberen om positieve energie op te roepen.

De navigatiestem is alleen beschikbaar in het Engels, maar de hele update is wereldwijd live in Waze. Dus als je de app in de instellingen op Engels zet, kun je de stem van Chaka Khan gewoon gebruiken. Overigens kun je in Waze voor heel veel verschillende stemmen kiezen. Zo kom je bijvoorbeeld Christina Aguilera tegen, maar ook The Minions!

Waze heeft daarnaast nog meer nieuwe functies gekregen. Zo is het nu mogelijk om de route van Waze op het digitale scherm in je auto te zien. Hierdoor hoef je niet meer naar je iPhone te kijken tijdens het rijden. Deze nieuwe functie is momenteel beschikbaar voor bestuurders van BMW, Polestar, Volvo en bepaalde Ford-modellen. Het is nog niet duidelijk wanneer andere automerken ook deze functie kunnen gebruiken.

Verder is er in Apple Carplay nu zichtbaar hoe lang een trajectcontrole duurt. Dat werkt uiteraard alleen wanneer er een routeberekening actief is, want Waze moet wel weten hoe lang jouw route door zo’n trajectcontrole loopt (deze nieuwe functie is in elk geval al beschikbaar in België, maar zal in Nederland waarschijnlijk snel volgen). Daarbij is het nu gemakkelijker om naar favoriete locaties te navigeren met een nieuwe speciale knop op het scherm. De bedoeling hiervan is om Waze op CarPlay gebruiksvriendelijker te maken.

Waze is verder nog bijgewerkt met ondersteuning voor verkeersdrempels. Andere updates zijn waarschuwingen voor het samenvoegen van rijstroken, wijzigingen in snelheidslimieten, verbeterde navigatie op rotondes en meer meldingen om de weg voorspelbaarder en veiliger te maken.