Spotify Wrapped 2022: check je favoriete muziek in dit jaaroverzicht

Spotify Wrapped is ook dit jaar weer van de partij. Naar welk liedje heb jij het meest geluisterd en naar hoeveel nummers? Wij laten zien hoe je jouw Spotify Wrapped van 2022 bekijkt!

Spotify Wrapped 2022

Wanneer je een abonnement op Spotify hebt, is er goed nieuws. Vanaf nu kun je jouw persoonlijke Spotify Wrapped van 2022 bekijken (en beluisteren). In dit jaaroverzicht wordt al je favoriete muziek uitgelicht.

Je krijgt dan onder andere te zien wat je favoriete liedje was en hoeveel nummers je in totaal hebt beluisterd. Wat nog veel leuker is: Spotify maakt een speciale afspeellijst met al deze nummers. Hiermee heb je dus een toffe afspeellijst met allemaal liedjes die je zeker tof vindt.

Je eigen lijstje is eenvoudig te vinden. Open de Spotify-app op je iPhone of iPad en je krijgt meestal meteen een melding in beeld. Je vindt hem dan onder het kopje ‘Jouw jaaroverzicht 2022’. Krijg je die melding niet? Dan kan het zijn dat jouw lijstje iets later komt of je hebt nog niet zo lang een Spotify-account.

Zo deel je jouw Spotify Wrapped 2022

Het is natuurlijk ook erg leuk om je Spotify Wrapped 2022 te delen met je vrienden. Wanneer je het filmpje met je statistieken bekijkt, krijg je aan het einde ook een optie om het (beknopt) overzicht te delen.

Dit doe je door op de knop ‘Delen’ te tikken en dan bijvoorbeeld te kiezen voor WhatsApp, Twitter of Instagram. Je kunt de afbeelding ook op je iPhone bewaren door op ‘Downloaden’ te tikken.

Spotify maakt ook een afspeellijst met je favoriete muziek van dit jaar voor je aan. Uiteraard is het ook mogelijk om deze afspeellijst met muziek te delen. Dat doe je op de volgende manier.

Spotify Wrapped 2022 afspeellijst delen of exporteren Open de Spotify Wrapped afspeellijst ‘Jouw topnummers van 2022’; Tik op de drie puntjes naast het hartje; Scrol naar beneden en kies voor ‘Delen’; Kies voor ‘Link kopiëren’ en plak de link in een app naar keuze.

