Zo voorkom je de hogere prijzen voor Spotify Premium

Spotify verhoogt de prijzen voor Spotify Premium, maar huidige abonnees kunnen die prijsstijging voorkomen – we laten zien hoe je dat doet!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Voorkom de hogere prijzen

We schreven al dat Spotify de prijzen voor het Premium-abonnement heeft verhoogd en dat Apple Music nu de goedkoopste optie is. Het is nog steeds een goed idee om nu voor Apple Music te kiezen, maar als je al abonnee bent van Spotify is er een manier om onder de prijsstijging uit te komen. Daar moet je weliswaar een concessie voor doen, maar dat is voor de meeste mensen waarschijnlijk geen probleem.

Heb je al een abonnement op Spotify Premium, dan kun je de hogere prijzen vermijden door over te stappen op een Basic-abonnement. Als je via de website inlogt (niet via de app!) zie je of je daarvoor in aanmerking komt. Heb je nu Premium Individual, dan kun je waarschijnlijk overstappen op Basic Individual. Heb je Premium Duo, dan kun je naar Basic Duo, etc.

Prijzen van Spotify Basic

De prijs van de Spotify Basic-versie waar je voor in aanmerking komt, is gelijk aan de prijs die je momenteel voor je Premium-abonnement betaalt. De hogere prijzen voor Spotify Premium gaan voor huidige abonnees pas in op 1 mei. Stap je over naar Spotify Basic, dan krijg je op 1 mei dus geen prijsverhoging.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De concessie die je moet doen om de hogere prijzen te voorkomen, is dat er bij Spotify Basic geen luisteruren voor luisterboeken zijn inbegrepen. Wil je dat wel, dan is dat eigenlijk de enige reden om niet naar Spotify Basic over te stappen. Er zijn verder namelijk geen verschillen tussen Basic en Premium.

Spotify Basic is dus alleen beschikbaar als je al een Premium abonnement hebt. Als je je Basic-abonnement opzegt, kun je je er ook niet opnieuw op abonneren. Bij Duo- en Family-abonnementen kan alleen de beheerder de overstap naar Basic regelen. Alle leden worden dan wel automatisch mee overgezet. Of de mogelijkheid om over te stappen naar Spotify Basic om de hogere prijzen te voorkomen tijdelijk is of niet, is vooralsnog niet duidelijk.