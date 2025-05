App van Spotify krijgt update op iPhone (maar niet voor jou)

Spotify gaat binnenkort een interessante update krijgen op de iPhone, maar deze update komt niet naar Nederland. Waarom niet?

De uitspraak in een rechtszaak tussen Apple en Epic doet in Amerika veel stof opwaaien. Apple moet van de rechter toestaan dat apps voortaan mogen linken naar hun eigen betaalsysteem. Eerst werden apps verplicht om Apple’s betaalsysteem te gebruiken, waarbij tot 30 procent van het geld naar Apple ging.

Als apps niet het betaalsysteem van Apple gebruikten, mochten ze dus ook geen link geven waar je een abonnement buiten de App Store kunt afsluiten.

Daar komt nu een einde aan en Spotify laat er geen gras over groeien. De muziekdienst heeft meteen een update voor de app klaargezet. In een blogpost vertelt Spotify precies wat er in de update zit.

Die update moet nog wel even door Apple goedgekeurd worden, maar de muziekdienst weet zeker dat er geen problemen zijn. Er kleeft alleen wel één nadeel aan: de update is alleen voor Amerikaanse Spotify-gebruikers.

Met deze update voor Spotify kunnen ze voortaan makkelijker upgraden van een gratis account naar een betaald account. Spotify mag dan meteen naar de website linken waar ze kunnen upgraden.

Net als de app in Nederland kunnen Amerikanen voor de update al zien wat de verschillende abonnementen kosten. Maar als je erop klikt komt er alleen een pagina met algemene informatie tevoorschijn. Er staat nergens een link waar je kunt upgraden. Je moet dan zelf (bijvoorbeeld in Safari) naar de Spotify-website gaan om een abonnement te nemen (of aan te passen).

Spotify wil graag zien dat de aanpassingen ook naar andere landen worden doorgevoerd. Maar Apple heeft daar waarschijnlijk geen zin in. Toch zou het mooi zijn als ook hier deze aanpassingen worden doorgevoerd.

De 30 procent die Apple van de app-makers vraagt bij betalingen wordt vrijwel altijd bovenop de prijs voor de consument gezet. Daarom is het afsluiten van een abonnement op je iPhone vanuit een app meestal duurder dan op de website van de makers.