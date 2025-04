Spotify Premium wordt duurder: Apple Music is nu het goedkoopst!

Spotify heeft de prijzen voor het Premium abonnement in Nederland en België verhoogd – je bent nu een stuk goedkoper uit met Apple Music!

Spotify Premium wordt duurder

De prijzen van Spotify Premium gaan zowel in België als Nederland flink omhoog. In Nederland is de stijging hoger dan in België en die kan oplopen tot wel vier euro per maand extra. Hierdoor is Apple Music nu de goedkoopste optie. De prijsstijging gaat direct in voor nieuwe klanten en vanaf mei voor bestaande klanten. De prijzen per maand zien er dan als volgt uit:

Premium Individual gaat van 10,99 euro naar 12,99 euro .

. Premium Duo gaat van 14,99 euro naar 17,99 euro .

. Premium Family gaat van 17,99 euro naar 21,99 euro .

. Premium Student gaat van 5,99 euro naar 6,99 euro.

In België is de prijsstijging van Spotify Premium met uitzondering van Premium Student net iets minder rigoureus:

Premium Individual: 11,99 euro .

. Premium Duo: 16,99 euro .

. Premium Family: 20,99 euro .

. Premium Student: 6,99 euro.

Spotify wil blijven vernieuwen

In een e-mail die Spotify naar klanten stuurt staat dat het bedrijf de prijzen van Spotify Premium verhoogt om te kunnen blijven vernieuwen en het het aanbod te kunnen blijven verbeteren. Hier worden echter geen concrete voorbeelden van genoemd. Mogelijk refereert Spotify hier aan een AI-chatbot die automatisch afspeellijsten maakt. Daar experimenteert het bedrijf in de Verenigde Staten mee, maar in Nederland is zo’n functie er nog niet.

Apple Music is nu de goedkoopste optie

Door de prijsstijging van Spotify Premium is Apple Music nu de goedkoopste optie. Apple Music biedt bovendien ook lossless audio aan, iets waar Spotify al jaren aan werkt maar wat nog altijd niet beschikbaar is. Voor Apple Music gelden de volgende prijzen:

Apple Music Individueel: 10,99 euro .

. Apple Music Gezin: 16,99 euro .

. Apple Music Studenten: 5,99 euro.

Je kunt ook kiezen voor Apple One. Je combineert dan iCloud+, Apple TV+, Apple Music en Apple Arcade. Voor Apple One Individueel betaal je 19,95 euro per maand en Apple One Gezin kost 25,95 euro.