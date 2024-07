RCS komt naar de iPhone: dit moet je weten over de opvolger van SMS

In iOS 18 krijgt de iPhone eindelijk ondersteuning voor RCS, waardoor Berichten met veel meer functies wordt uitgebreid. Deze veranderingen komen eraan.

RCS komt naar de iPhone

Apple heeft aangekondigd dat de iPhone in iOS 18 ondersteuning krijgt voor RCS, de afkorting voor rich communication services. RCS geldt als aanvulling op (of vervanging van) SMS (short message services) en wordt bovendien als de verbeterde versie van SMS en MMS gezien. Met RCS wordt het veel makkelijker om berichten te verzenden van een iPhone naar een toestel dat op Android draait.

Vanaf iOS 18 krijg je de mogelijkheid om RCS in te schakelen bij Berichten. Je krijgt er dan veel meer mogelijkheden bij, zo kun je foto’s en video’s verzenden in hoge kwaliteit, krijg je leesbewijzen, is het zichtbaar wanneer een contactpersoon aan het typen is en kun je met emoji reageren op berichten. Deze opties zijn nu al beschikbaar bij WhatsApp, maar krijg je er vanaf iOS 18 ook bij met RCS in de Berichten-app.

Deze opties krijg je in Berichten

Het grote verschil tussen RCS en SMS/MMS is de manier waarop de berichten worden verzonden. Bij RCS gebruikt je iPhone mobiele data om de tekstberichten, foto’s en video’s te versturen. Bij SMS ben je een stuk beperkter, want deze berichten kun je vaak maar in een bepaalde hoeveelheid versturen in de maand. Dat is afhankelijk van het abonnement bij je provider. Met RCS kun je dus niet alleen grotere bestanden versturen, maar ook veel meer in één maand.

Dat is uiteraard ook afhankelijk van hoeveel mobiele data je per maand hebt. In iOS 18 heb je zo drie opties in de Berichten-app op je iPhone, want naast RCS blijven iMessage en SMS gewoon bestaan. SMS komt vooral van pas als je geen mobiele data kunt gebruiken, je kunt dan nog steeds SMS-berichten versturen. Met iMessage behoud je dezelfde functies, maar het is dan niet mogelijk om berichten naar Android-gebruikers te versturen.

RCS in iOS 18

Vanaf iOS 18 kun je RCS op de iPhone inschakelen. In een gesprek wordt aangegeven of berichten in een groen balkje zijn verzonden met RCS of SMS, iMessage-berichten blijven blauw. In Europa komt de functie volgens Apple later beschikbaar, dat te maken heeft met de Europese wetgeving. Het is nog niet bekend wanneer RCS precies naar iOS 18 komt voor Europese gebruikers, mogelijk is dat eind 2024 of begin 2025.

In Nederland is RCS vooralsnog niet beschikbaar. Vodafone ondersteunde de nieuwe standaard in 2020 wel, maar is daar later weer mee gestopt. Het is de verwachting dat het niet lang meer duurt voordat meerdere providers ondersteuning bieden voor RCS, zeker nu de functie naar de iPhone komt. Je hebt dan eindelijk geen WhatsApp of andere chatdienst meer nodig om berichten, foto’s en video’s te sturen naar Android-gebruikers.

