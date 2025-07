Apple heeft nu een speciale Back to School-actie waarmee je korting krijgt op o.a. Macs en iPads. Maar stiekem kan iedereen deze korting krijgen.

Apple geeft tijdelijk korting op Macs en iPads (mét gratis AirPods)

Ben je student? Docent? Of heb je kinderen die studeren? Dan kun je in Nederland en België korting krijgen op bepaalde Apple-producten. Apple noemt dit de ‘Back to School’-actie. Maar je krijgt niet alleen korting. Apple doet er tijdelijk ook nog een extra cadeautje of korting bij.

Handig om te weten: volgens verschillende berichten op Reddit en andere sites, wordt er nergens gecontroleerd of je wel student bent. Dus vrijwel iedereen kan gebruikmaken van deze tijdelijke korting.

Volgens Apple is de Onderwijskorting het hele jaar door beschikbaar voor studenten die zijn ingeschreven aan een hogeschool of universiteit (ook voor aankomend studenten), ouders die voor hun studerende of schoolgaande kind kopen en voor docenten en medewerkers van onderwijsinstellingen.

Maar hoeveel korting krijg dan eigenlijk? En is dat het ook waard? Allereerst de producten die in aanmerking komen zijn:

Hieronder volgen de prijzen, inclusief de speciale Onderwijskorting die je van Apple krijgt via de Apple-website.

MacBook Pro en MacBook Air

MacBook Air M4, 13-inch: vanaf 1069 euro (adviesprijs: 1199 euro);

MacBook Pro M4, 14-inch: vanaf 1809 euro (adviesprijs: 1929 euro);

MacBook Air M4, 15-inch: vanaf 1369 euro (adviesprijs: 1499 euro);

MacBook Pro M4 Pro/Max, 14-inch: vanaf 2279 euro (adviesprijs: 2449 euro);

MacBook Pro M4 Pro/Max, 16-inch: vanaf 2719 euro (adviesprijs: 2949 euro).

iMac

iMac (M4): vanaf 1459 euro (adviesprijs 1519 euro).

iPad

iPad Air 2025 (11-inch): vanaf 659 euro (adviesprijs 719 euro);

iPad Air 2025 (13-inch): vanaf 909 euro (adviesprijs 969 euro);

iPad Pro 2024 (11-inch): vanaf 1099 euro (adviesprijs 1219 euro);

iPad Pro 2024 (13-inch): vanaf 1449 euro (adviesprijs 1569 euro).

Gratis Apple-producten bij de iPad

Bij de aankoop van een iPad heb je de keuze uit de volgende producten die je er gratis bij krijgt:

AirPods 4 (adviesprijs: 149 euro);

Apple Pencil Pro (adviesprijs: 139 euro).

Je kunt ook kiezen voor de volgende accessoires wanneer je een iPad koopt, maar dan moet je wel iets bijbetalen.

AirPods 4 met actieve ruisonderdrukking (ANC): bijbetaling 50 euro (adviesprijs: 199 euro);

AirPods Pro 2: bijbetaling 130 euro (adviesprijs: 279 euro);

Magic Keyboard voor 11″ iPad Air: bijbetaling 160 euro (adviesprijs: 299 euro);

Magic Keyboard voor 13″ iPad Air: bijbetaling 190 euro (adviesprijs: 329 euro);

Magic Keyboard voor 11″ iPad Pro: bijbetaling 190 euro (adviesprijs: 329 euro);

Magic Keyboard voor 13″ iPad Pro: bijbetaling 240 euro (adviesprijs: 379 euro).

Extra accessoire bij Apple: gratis of met korting

Van 10 juli tot en met 21 oktober 2025 heeft Apple daarnaast de speciale ‘Off to University’-bundel. Bij aankoop van een in aanmerking komende Mac of iPad binnen deze periode krijg je een accessoire gratis of extra korting.

Gratis Apple-producten bij aankoop van een MacBook:

Magic Mouse Wit of Zwart (adviesprijs: 85 euro (wit) / 119 euro (zwart));

Magic Trackpad Wit of Zwart (adviesprijs: 139 euro (wit) / 169 euro (zwart));

AirPods 4 met ANC (adviesprijs: 199 euro);

Magic Keyboard met Touch ID en numeriek toetsenblok (wit of zwart); Wit: adviesprijs 199 euro; Zwart: adviesprijs 229 euro.



Accessoires met bijbetaling bij aankoop van een MacBook:

AirPods Pro 2: bijbetaling 80 euro (adviesprijs: 279 euro).

Gratis accessoires bij aankoop van een iMac:

AirPods 4 met ANC (adviesprijs: 199 euro).

Accessoires met bijbetaling bij aankoop van een iMac:

AirPods Pro 2: bijbetaling 80 euro (adviesprijs: 279 euro).

Apple onderwijskorting: is het een goede deal?

We moeten eerlijk zijn: de korting is best netjes als je de prijzen vergelijkt met de adviesprijzen. Zeker met een (gratis) accessoire erbij. Toch doe je er altijd goed aan om eerst even rond te shoppen. Vaak hebben online winkels ook leuke kortingen beschikbaar voor Apple-producten. En als je de accessoire niet wilt of nodig hebt, ben je vaak goedkoper uit.

Zo is de MacBook Air met M4 online te vinden voor (€ 1.069,-) en heb je een MacBook Pro met M4 voor € 1.759,-. In de onderstaande prijsvergelijker vind je razendsnel de beste prijzen bij de belangrijkste shops. Doe er je voordeel mee!