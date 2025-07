De release van de volgende iPhone komt steeds dichterbij. En op nieuwe gelekte foto’s is het aangepaste ontwerp van de iPhone 17 Pro te zien!

iPhone 17 Pro krijgt mooier ontwerp dan verwacht: zo ziet dat eruit

Op X (voormalig Twitter) zijn er wederom dummy’s gelekt waarop de nieuwe iPhone 17 Pro goed te zien is. Waar vorige week nog een video te zien was van een iPhone 17 Air, is nu de iPhone 17 Pro weer aan de beurt.

iPhone 17 Pro looks so good pic.twitter.com/P7aFwR5FML — Majin Bu (@MajinBuOfficial) July 10, 2025

Een nieuw camera-eiland

Als je de foto goed bekijkt valt meteen de grootste verandering op. In plaats van de klassieke vierkante uitsparing aan de achterkant, heeft de iPhone 17 Pro een horizontale balk die zich over de volledige breedte van de achterkant uitstrekt.

Dit nieuwe camera-eiland heeft drie camera’s aan de linkerzijde. De flitser, microfoon en LiDAR-sensor zitten aan de rechterkant.

Apple-logo krijgt een ander plekje

Ook valt je waarschijnlijk op dat het Apple-logo wat lager zit dan bij voorgaande iPhones. Volgens eerdere berichten op X wordt het Apple-logo naar het midden verplaatst, onder de nieuwe camerabalk.

Hierdoor staat het Apple-logo niet meer echt in het midden van de iPhone, maar meer in het midden van het onderste gedeelte. Bu op X beweert dat Apple dit doet voor een betere herkenbaarheid.

Nieuwe materialen voor de iPhone 17 Pro

Het ontwerp van de iPhone 17 Pro bestaat uit verschillende materialen. Apple neemt daarmee afscheid van de titanium behuizing voor de Pro-modellen, en kiest in plaats daarvan voor aluminium. Geruchten suggereren dat het grotere camera-eiland uit aluminium zal bestaan, terwijl de rest van de achterkant van glas zal zijn.

De volgende iPhone blijft lekker koel

Volgens meerdere geruchten krijgen de nieuwe iPhones ook een nieuw soort koelsysteem. Dat systeem moet ervoor gaan zorgen dat de iPhone 17 Pro (Max) een stuk minder snel warm wordt.

Dit koelsysteem is geen nieuwe techniek, maar een ‘vapor chamber’. Het is een koelmethode die wordt gebruikt om warmte snel en efficiënt af te voeren. Deze techniek vind je vaak in terug (gaming-)laptops en grafische kaarten.

iPhone 17 verschijnt in september

iPhone 17 verschijnt in september

De iPhone 17 Pro zal naar verwachting samen met de rest van de nieuwe iPhone line-up in september worden gepresenteerd.