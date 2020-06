Big Sur is de grootste Mac-update in jaren. Alle vernieuwingen opnoemen is onbegonnen werk en daarom zetten we in dit artikel de belangrijkste macOS Big Sur-functies op een rijtje.

De 7 belangrijkste macOS Big Sur-functies

Volgens Apple is het de grootste Mac-update sinds OS X. Big Sur, de opvolger van macOS Catalina, verschijnt dit najaar voor alle ondersteunde Macs en MacBooks. Het nieuwe besturingssysteem is duidelijk geïnspireerd op iOS en iPadOS, en grondig vernieuwd. In dit overzicht zetten we de zeven belangrijkste macOS Big Sur-functies op een rij.

1. Design op de schop

macOS Big Sur is een forse update en het design is op de schop gegaan. De nieuwe versie van het besturingssysteem legt de focus op gebruiksvriendelijkheid, snelheid en overzicht.

De Dock onderaan, waar vanuit je apps opent, is bijvoorbeeld opnieuw vormgegeven. Alle app-iconen zijn door Apple herzien, zodat ze uniformiteit uitstralen. Die gedachtegang is doorgetrokken naar Apples eigen apps, zoals Foto’s, Notities en Mail. Deze programma’s stralen nu meer eenheid uit.

2. Bedieningspaneel

Ook nieuw: het Bedieningspaneel. Dit venster is gevuld met snelkoppelingen naar veelgebruikte functies uit het instellingenmenu. Je kunt bijvoorbeeld direct de donkere modus aan- of uitzetten, de helderheid van je scherm regelen of Niet Storen activeren. Het Bedieningspaneel is al langer aanwezig op de iPhone en iPad.

3. Widgets

Widgets worden toegevoegd aan iOS 14 en iPadOS 14, en dan kan de Mac natuurlijk niet achterblijven. Voortaan kun je de uitgeklapte versies van app-icoontjes overal op het thuisscherm van je computer plaatsen. Widgets geven meer informatie dan een app-icoon, zodat je de app in kwestie vaak niet eens hoeft te openen.

De Agenda-app laat bijvoorbeeld je aankomende afspraken zien, de Weer-widget geeft aan of je je paraplu mee moet nemen en met de widget van Apple Music kun je liedjes pauzeren. Het is overigens aan ontwikkelaars om widget-ondersteuning toe te voegen, het is dus geen vereiste vanuit Apple. Widgets waren overigens al langer aanwezig in het Berichtencentrum van vorige macOS-versies.

4. Safari op de schop

Apple heeft het afgelopen jaar flink gesleuteld aan Safari. De browser is naar eigen zeggen flink sneller geworden, en schijnt zelfs concurrenten als Google Chrome af te troeven. Of deze belofte wordt ingelost moet nog blijken, maar het is in ieder geval duidelijk dat Apple het design van de browser heeft herzien.

Er komen nieuwe vensters bij (zoals een leeslijst met artikelen die je later wil lezen) en ook de icoontjes zijn opnieuw ontworpen. Verder zijn er een paar handige tweaks toegevoegd, zoals de voorvertoning. Houd even je muis op een tabblad om een kleine preview van dat tabblad te zien.

5. Grip op je privacy

Apple voert privacy inmiddels aan als marketingmiddel. Het bedrijf uit Cupertino noemt in iedere presentatie dat men geen geld wil verdienen aan het verhandelen van jouw persoonlijke gegevens, maar aan haar producten. Privacybescherming komt ook in macOS 11 (Big Sur) op meerdere manieren naar voren.

In Safari kun je bijvoorbeeld per website een ‘privacyrapport’ opvragen. Hierin staat hoeveel trackers -die jouw internetgedrag in de gaten houden- de website in kwestie heeft. Ook voegt Big Sur een apart privacygedeelte aan de Mac App Store toe. Hier zie je wat voor gegevens een app van jou verzamelt, zoals je locatie en eventuele contactgegevens.

6. Make-over voor Berichten

In navolging van andere apps wordt ook de Berichten-app vernieuwd. De chat-app legt voortaan prioriteit bij gesprekken met mensen die belangrijk voor jou zijn. Gesprekken met deze personen kun je aan de bovenkant van Berichten ‘vastpinnen’. Zo kun je sneller onderling berichtjes versturen.

Ook groepsgesprekken worden weer een stukje beter. Wanneer iemand jou in een chat noemt, krijg je hiervan een aparte melding. Zodra je hierop tikt krijg je het specifieke bericht direct voor je ogen, en hoef je niet te zoeken. Tot slot is ook het Memoji-aanbod uitgebreid, waardoor Berichten nog persoonlijker wordt.

7. Klaar voor Apple Silicon

Deze ‘functie’ merk je waarschijnlijk niet direct op, maar op de achtergrond gaat er de komende jaren een hoop veranderen voor de Mac. Tijdens WWDC 2020 kondigde Apple namelijk Silicon aan, een nieuwe processortechniek. Kort gezegd komt het erop neer dat het bedrijf afscheid neemt van chipfabrikant Intel, met wie het jarenlang samenwerkte.

Apple Silicon-chips zijn gemaakt met macOS Big Sur in het achterhoofd. Programma’s als Logic en Final Cut Pro kunnen zodoende direct gebruikmaken van de snelheidsboost die Apples nieuwe processor met zich meebrengt. Ook gaan ontwikkelaars de komende jaren hun programma’s op maat maken voor Apple Silicon, waardoor de gebruikerservaring beter moet worden.

macOS Big Sur downloaden

Dit najaar verschijnt macOS Big Sur voor alle ondersteunde Macs. De software-update draait op veel Apple-computers die momenteel versie Catalina aankunnen. Enkele oudere Macs (uit 2013 en 2014) vallen wel buiten de ‘update-boot’.

Bekijk onderstaand artikel voor een overzicht van de Macs die Big Sur straks kunnen downloaden. Houd iPhoned in de gaten voor de specifieke datum waarop de nieuwe macOS-versie verschijnt, bijvoorbeeld via onze nieuwsbrief.