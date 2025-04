Het belooft nog een spannend jaar te worden. Want in 2025 komen er nog 10 producten van Apple aan. Dit kun je nog verwachten.

Apple brengt in 2025 nog meer dan 10 producten uit: dit zijn ze

Apple heeft in het begin van dit jaar al wat nieuwe producten uitgebracht. Maar het jaar is nog maar net begonnen en dit jaar komen er nog veel meer nieuwe Apple-devices aan. Maar welke Apple-producten kunnen we nog verwachten in 2025?

iPhone 17

Elk jaar kunnen we een nieuwe iPhone verwachten. Dit jaar is het de beurt aan de iPhone 17. Dit jaar wordt het waarschijnlijk extra spannend, omdat ook de iPhone 17 Air gaat komen. Dit toestel krijgt een nieuw design en wordt extra dun. Daarnaast gaan de iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max onder andere een nieuw camera-eiland krijgen.

Apple Watch Series 11

Natuurlijk gaat er ook een nieuwe versie van de Apple Watch komen. Voor de Apple Watch staat al langer een bloeddrukmeter op de planning, maar of deze functie al bij de Apple Watch Series 11 zal gaan komen is nog niet bekend.

Apple Watch Ultra 3

De Apple Watch Ultra heeft afgelopen jaar geen update gekregen (behalve een andere kleur). Grote kans dat Apple dit jaar wel met een nieuwe versie (de Apple Watch Ultra 3) op de proppen komt.

Apple Watch SE

In 2024 hebben we ook geen nieuwe versie van de budget-smartwatch gekregen. De Apple Watch SE (tweede generatie) verscheen oorspronkelijk in 2022, dus het wordt wel tijd voor een update.

AirPods Pro 3

Ook de AirPods Pro is een van de producten die van Apple in 2025 een update gaan krijgen. Volgens verschillende geruchten krijgen de AirPods Pro 3 een nieuw design en kan Apple ook aan het oplaaddoosje sleutelen. Daarnaast staat een snellere chip en nieuwe gezondheidsfuncties ook op de planning.

Mac Pro

De Mac Pro is de laatste Mac die nog geen M4-versie heeft. Waarschijnlijk zal deze Mac dit jaar ook een update krijgen.

MacBook Pro

De MacBook Pro heeft in oktober van 2024 al een update gekregen. Maar zal waarschijnlijk in oktober 2025 een van de producten zijn die een nieuwe versie krijgen. We denken dat dit geen grote update wordt en dat Apple alleen de chip een upgrade gaat geven.

Apple TV 4K

Het is alweer even geleden dat de Apple TV een update heeft gehad. Volgens geruchten werkt Apple aan een nieuwe model. Deze nieuwe versie heeft een snellere processor, maar krijgt verder geen grote uiterlijke veranderingen.

HomePod mini

Ook de HomePod mini staat al langer op de lijst voor een nieuwe versie. We hopen dat dit in 2025 ook daadwerkelijk gaat gebeuren. Verbeteringen zullen dan een snellere processor zijn, een nieuwe bluetooth- en wifi-chip en nieuwe kleuren.

AirTag 2

Er gaan al meerdere geruchten over de mogelijke opvolger van de AirTag. Het lijkt erop dat de AirTag 2 dit jaar dan eindelijke zal verschijnen. Waarschijnlijk zal er van de buitenkant niet heel veel veranderen, maar krijgt hij wel een nieuwe ultra wideband chip voor betere tracker. Daarnaast zouden ook de speakers een update kunnen krijgen.