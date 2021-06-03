iMac kopen? Vergelijk hier eerst de beste prijzen

De iMac is Apple’s alles in één desktop computer. Het is een scherm waar de PC in zit gebouwd en krijgt (bijna) elk jaar een nieuwe iteratie. Met elke generatie wordt hij weer beter en beter. Voordat je een iMac kopen gaat is het dus zeker verstandig om eerst de prijzen te vergelijken. Dat kan met de prijsvergelijker op deze pagina.

Let hierop bij een iMac kopen

De nieuwste iMac 2021 is inmiddels te koop, maar ook iMac’s uit voorgaande jaren zijn nog steeds verkrijgbaar. Het is daarom goed om niet alleen de prijzen maar ook de specificaties te vergelijken met elkaar.

Een iMac kopen doe je voornamelijk voor de zeer goede specs, Apple staat niet voor niets bekend om z’n hoge kwaliteit producten. iMacs en MacBooks zijn vooral geschikt voor grafische taken zoals het bewerken van video’s en foto’s of het mixen van muziek. Uiteraard kun je er ook video’s op bekijken en mee op internet surfen.

Minder geschikt voor games

Toch zijn ze niet overal voor geschikt. Vooral voor het spelen van games zijn Apple producten minder geschikt. Dit was vroeger wel een groter probleem dan nu, omdat er steeds meer spellen geschikt zijn voor Mac-producten. Toch moeten we ook nu nog gamers adviseren om voor een Windows PC te gaan. Helemaal als je thuis nog een paar gouwe ouwe in de kast hebt liggen.

Voor wie is een iMac kopen een goed idee?

Een iMac kopen past vooral bij mensen die nu al diep in de Apple ecosysteem zitten. Als Apple fan heb jij uiteraard al een iPhone, iPad en een MacBook. Voor jouw kantoor aan huis wil je dan natuurlijk ook een iMac kopen zodat alles optimaal met elkaar samen functioneert. Als je nu nog voornamelijk Windows gebruikt in combinatie met Android telefoons, dan kan het best even duren om aan het nieuwe OS gewend te raken. Dit is per persoon verschillend.

Zo werkt de prijsvergelijker

In de prijsvergelijker staan de iMacs uit verschillende jaren door elkaar. Gebruik daarom zeker de filteropties aan de linkerkant van je scherm om alleen het aanbod te zien dat relevant is voor jou. Dat maakt het vergelijken van prijzen een stuk eenvoudiger.

Als je eenmaal de beste deal voor jou gevonden hebt, klik je eenvoudig door op de oranje knop. Je komt dan direct op de juiste pagina van de webshop terecht. Daar kan je dan je iMac kopen zoals je normaal ook zou doen. Alleen nu weet je zeker dat je de beste prijs te pakken hebt.