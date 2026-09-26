WhatsApp voegt een knop toe die je níét kunt verwijderen (iPhone-nieuws #39)

Een nieuwe WhatsApp-functie en een verborgen instelling van Ziggo waardoor je tv-box véél sneller werkt, vielen deze week op bij onze lezers. Dit en meer lees je in het iPhoned-nieuwsoverzicht van deze week!

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WhatsApp heeft een nieuwe knop toegevoegd aan ál je chats, maar die kun je jammer genoeg niet verwijderen. Het gaat om een kleine update voor WhatsApp, waarmee wel een verandering in álle chats wordt doorgevoerd.

→ Dit is de knop

Heb jij een abonnement op Ziggo en gebruik je daarvoor de Mediabox Next of Next Mini? Pas dan direct een belangrijke instelling aan, zodat jouw tv-box van Ziggo veel sneller werkt!

→ Deze instelling

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Slecht nieuws voor veel mobiele abonnementen, want twee populaire providers worden veel duurder vanaf 1 oktober 2026. We vertellen je om welke providers het gaat en hoeveel meer je gaat betalen.

→ Deze providers

Apple heeft de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max pas net uitgebracht, maar er zijn nu al problemen met de nieuwe iPhones. We vertellen je wat er precies aan de hand is.

→ Dit zijn de problemen

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Met iPadOS 27 heeft je iPad veel nieuwe features gekregen, waarvan je er waarschijnlijk zeker drie direct wilt gebruiken. We zetten ze voor je op een rij.

→ Deze 3 features

Hyves is na 13 jaar terug van weggeweest – je kunt per direct opnieuw een account aanmaken en ontdekken wat er nog van het social media-platform is overgebleven.

→ Zo ziet Hyves er nu uit

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Apple heeft in iOS 27 verschillende kleine en grote veranderingen voor telefoongesprekken toegevoegd – we zetten voor je op een rij wat er nu ander is.

→ Zo ziet het eruit

Volgens geruchten komt Apple binnenkort met groot nieuws, want volgende maand verschijnt een compleet nieuw product van het bedrijf.

→ Dit product

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