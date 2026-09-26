WhatsApp voegt een knop toe die je níét kunt verwijderen (iPhone-nieuws #39)

Een nieuwe WhatsApp-functie en een verborgen instelling van Ziggo waardoor je tv-box véél sneller werkt, vielen deze week op bij onze lezers. Dit en meer lees je in het iPhoned-nieuwsoverzicht van deze week!
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WhatsApp voegt een nieuwe knop toe (en die kun je helaas níét verwijderen)
WhatsApp heeft een nieuwe knop toegevoegd aan ál je chats, maar die kun je jammer genoeg niet verwijderen. Het gaat om een kleine update voor WhatsApp, waarmee wel een verandering in álle chats wordt doorgevoerd.
Met deze verborgen instelling van Ziggo werkt je tv-box véél sneller
Heb jij een abonnement op Ziggo en gebruik je daarvoor de Mediabox Next of Next Mini? Pas dan direct een belangrijke instelling aan, zodat jouw tv-box van Ziggo veel sneller werkt!
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Let op: deze populaire providers worden veel duurder vanaf 1 oktober 2026
Slecht nieuws voor veel mobiele abonnementen, want twee populaire providers worden veel duurder vanaf 1 oktober 2026. We vertellen je om welke providers het gaat en hoeveel meer je gaat betalen.
iPhone 18 Pro (Max) heeft nú al problemen: dit is er aan de hand
Apple heeft de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max pas net uitgebracht, maar er zijn nu al problemen met de nieuwe iPhones. We vertellen je wat er precies aan de hand is.
iPadOS 27 heeft 3 handige nieuwe features (die je meteen wilt gebruiken)
Met iPadOS 27 heeft je iPad veel nieuwe features gekregen, waarvan je er waarschijnlijk zeker drie direct wilt gebruiken. We zetten ze voor je op een rij.
Hyves is terug na 13 jaar – en je kunt nú een account aanmaken
Hyves is na 13 jaar terug van weggeweest – je kunt per direct opnieuw een account aanmaken en ontdekken wat er nog van het social media-platform is overgebleven.
Telefoongesprekken op je iPhone gaan er anders uitzien: dit is nieuw
Apple heeft in iOS 27 verschillende kleine en grote veranderingen voor telefoongesprekken toegevoegd – we zetten voor je op een rij wat er nu ander is.
Apple brengt volgende maand compleet nieuw product uit (met deze functies)
Volgens geruchten komt Apple binnenkort met groot nieuws, want volgende maand verschijnt een compleet nieuw product van het bedrijf.
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