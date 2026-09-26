iPhone 18 Pro: Pro pakt door

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WhatsApp voegt een knop toe die je níét kunt verwijderen (iPhone-nieuws #39)

Maurice Snijders
Maurice Snijders
26 september 2026, 19:47
2 min leestijd
WhatsApp voegt een knop toe die je níét kunt verwijderen (iPhone-nieuws #39)

Een nieuwe WhatsApp-functie en een verborgen instelling van Ziggo waardoor je tv-box véél sneller werkt, vielen deze week op bij onze lezers. Dit en meer lees je in het iPhoned-nieuwsoverzicht van deze week!

Lees verder na de advertentie.

WhatsApp voegt een nieuwe knop toe (en die kun je helaas níét verwijderen)

whatsapp herinneringen functie

WhatsApp heeft een nieuwe knop toegevoegd aan ál je chats, maar die kun je jammer genoeg niet verwijderen. Het gaat om een kleine update voor WhatsApp, waarmee wel een verandering in álle chats wordt doorgevoerd.

Dit is de knop

Met deze verborgen instelling van Ziggo werkt je tv-box véél sneller

ziggo

Heb jij een abonnement op Ziggo en gebruik je daarvoor de Mediabox Next of Next Mini? Pas dan direct een belangrijke instelling aan, zodat jouw tv-box van Ziggo veel sneller werkt!

Deze instelling

Lees verder na de advertentie.

Let op: deze populaire providers worden veel duurder vanaf 1 oktober 2026

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