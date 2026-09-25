Bij het kiezen van een nieuwe iPhone kijk je waarschijnlijk eerst naar kleur en model. Maar de hoeveelheid opslag in je iPhone is minstens zo belangrijk!

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256 GB, 512 GB of 1 TB: zoveel opslag heb je écht nodig op je nieuwe iPhone

Een nieuwe iPhone kopen is leuk, maar hoeveel opslag moet je kiezen. Is 256 GB genoeg, heb je 512 GB nodig of kun je beter meteen voor 1 TB (of nóg meer) gaan? Zeker als je je iPhone ook voor je werk gebruikt, is het handig om daar even goed naar te kijken.

256 GB: voor normaal dagelijks en zakelijk gebruik

Gebruik je jouw iPhone voor mail, WhatsApp, videobellen, agenda’s, documenten en een aantal zakelijke apps? Dan is 256 GB voor veel mensen ruim voldoende. Ook voor foto’s, muziek en gewone apps blijft er dan genoeg ruimte over.

Werk je veel met bestanden die in iCloud, OneDrive of Google Drive staan, dan hoef je bovendien niet alles lokaal op je iPhone te bewaren. Daardoor loopt de opslag minder snel vol.

512 GB: handig voor veel bestanden en media

Gebruik je de iPhone wat intensiever, dan kan 512 GB net wat handiger zijn. Maak je bijvoorbeeld veel foto’s op locatie, neem je regelmatig video’s op voor sociale media en bewaar je vaak zaken als presentaties of grote bestanden op je iPhone? Dan is 512 GB zeker geen overbodig luxe.

Ook wanneer je veel zakelijke apps gebruikt of bestanden graag offline beschikbaar houdt, geeft 512GB je wat meer ademruimte. Je hoeft dan minder snel oude foto’s, video’s en downloads op te ruimen.

Voor iedereen die hun iPhone meerdere jaren willen gebruiken, kan die extra opslag eveneens handig zijn. Bestanden en apps worden in de loop van de tijd immers ook steeds groter.

1 TB: voor professioneel grootverbruik

1 TB is vooral interessant als je je iPhone echt intensief gebruikt voor foto’s en video’s. Film je bijvoorbeeld regelmatig producten, evenementen of andere content in hoge kwaliteit, dan kan de opslag snel vollopen.

Ook voor iedereen die veel grote projecten lokaal bewaren, kan 1 TB handig zijn. Voor de meeste gebruikers is zoveel opslag echter niet nodig.

2 TB: alleen voor de echte grootverbruiker

Recente iPhones zijn er ook met 2 TB opslag. Met 2 TB kun je een enorme hoeveelheid data kwijt. Dat is vooral interessant als je je iPhone professioneel gebruikt voor veel foto’s en video’s, grote projecten lokaal bewaart of regelmatig in hoge kwaliteit filmt.

Werk je vooral met cloudopslag en bewaar je niet constant grote bestanden op je toestel, dan zul je die ruimte waarschijnlijk nooit helemaal benutten. In dat geval is 512GB of 1TB meestal een logischere keuze.

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Kijk eerst naar je huidige opslag

Twijfel je? Ga op je huidige iPhone naar ‘Instellingen > Algemeen > iPhone-opslag’. Daar zie je precies hoeveel ruimte je gebruikt en welke apps en bestanden de meeste opslag innemen.

Gebruik je nu bijvoorbeeld al bijna 256GB, dan is een stap naar 512GB logisch. Zit je ruim onder de 100GB, dan is 256GB waarschijnlijk meer dan genoeg.

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