Apple heeft de camera van de iPhone 18 Pro (Max) een stuk slimmer gemaakt. Deze nieuwe functie zorgt ervoor dat je foto’s er natuurlijker en professioneler eruitzien.

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Deze nieuwe camerafunctie van de iPhone 18 Pro (Max) móét je zien

De camera van de iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max hebben een nieuwe functie gekregen die je misschien wel kent van professionele camera’s. Beide toestellen hebben nu een aanpasbaar lensdiafragma.

Maar wat heb je daar in de praktijk aan? En waarom is dit anders dan de bekende portretmodus? We leggen het simpel uit.

Wat doet het diafragma op de iPhone 18 Pro?

Het diafragma is eigenlijk een soort klein luikje met lamellen in de lens dat groter of kleiner kan worden gemaakt. Een groter diafragma laat meer licht binnen, terwijl een kleiner diafragma minder licht doorlaat. De iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max kunnen dit dankzij verstelbare lamellen in de lens nu zelf aanpassen.

Een kleinere opening is fijn als je een groot gedeelte van je foto scherp wilt houden. Deze kleinere opening (met dus een hoog f-getal zoals f/4) zorgt voor meer scherpte, waardoor een groter deel van je foto van voor tot achter scherp is. Dit betekent dat de achtergrond dus ook scherper is.

Dit effect heet scherptediepte. Dit geeft aan in welke mate (de achtergrond van) de foto scherp is. Meer scherptediepte betekent dat de achtergrond minder wazig is.

Een grote lensopening (zoals f/1,48) is fijn als je foto’s maakt in het donker. Er komt dan meer licht op de sensor, waardoor je minder snel een donkere of korrelige foto krijgt.

Bij de foto rechts zie je dat Stitch net wat scherper is, dus hier heb je meer scherptediepte

Met het iPhone 18 Pro diafragma krijg je dus meer invloed op de uitstraling van je foto. Wil je een persoon fotograferen met een zachte, wazige achtergrond? Dan kies je een grotere opening, met een lager f/getal. Wil je dat meerdere mensen in een groep allemaal scherp zijn? Dan kan een kleiner diafragma beter werken.

Waarom is dit beter dan de portretmodus?

De portretmodus op eerdere iPhones gebruikt vooral slimme software om de achtergrond wazig te maken. De iPhone probeert daarbij te herkennen wat het onderwerp is en wat de achtergrond is. Dat werkt vaak goed, maar soms zie je foutjes bij bijvoorbeeld haren, brillen of ingewikkelde achtergronden.

Het diafragma werkt anders. De wazige achtergrond ontstaat doordat de lens zelf anders omgaat met licht. Daardoor krijg je een natuurlijker verloop tussen scherp en onscherp. Je krijgt dus niet meer het kunstmatig blur-effect achteraf, maar meer het soort scherptediepte dat je ook met een echte fotocamera kunt maken.

Zo pas je het diafragma aan

Op de iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max kun je het diafragma aanpassen via de nieuwe camerabediening. Je kiest zelf de gewenste instelling of laat de iPhone dit automatisch regelen.

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Voor de meeste mensen zal de automatische stand genoeg zijn. Maar wie graag met fotografie speelt, krijgt met het nieuwe diafragma een extra creatieve optie. Ook als je de iPhone 18 Pro Max als zakelijk toestel gebruikt, dan krijg je er dus een aantal professionele functies bij voor je foto’s. Deze functies ontbraken op eerdere iPhones.

Het diafragma pas je aan als volgt:

Diafragma aanpassen op de iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max Open de ‘Camera’-app op je iPhone; Richt de camera op het gewenste onderwerp; Tik op het icoontje met de zes witte bolletjes; Kies voor ‘Diafragma’ of ‘Lensdiafragma’ afhankelijk hoe je de iPhone vasthoudt; Kies het gewenste diafragma, f/1,48, f/1,8. f/2,8 of f/4,0; Kies voor een hoger getal, als je meer scherptediepte in de achtergrond wilt (de achtergrond is dan scherper). Anders kies je een lager getal; Maak de foto.

Daarna kun je altijd nog achteraf de foto verder aanpassen. Het is zelfs mogelijk om nog de scherpte van de achtergrond verder aan te passen als je een foto in de portretmodus hebt gemaakt. Houdt er dan wel rekening meer dat je iPhone dit dan digitaal aanpast en je kans hebt op de eerder beschreven digitale foutjes.

iPhone 18 Pro kopen

Wil je ook een iPhone waarbij je hebt diafragma op deze manier kunt aanpassen? Dan moet je een iPhone 18 Pro (Max) kopen. Je kunt dan vaak nog wat extra besparen door een abonnement te nemen. De smartphone is dan nog wat goedkoper. Check daarvoor de aanbieders hieronder.

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