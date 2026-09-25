Deze functie in Waze wil je direct inschakelen (voor je eigen privacy)

Navigeer je regelmatig met Waze naar je volgende bestemming? In dat geval wil je deze functie in Waze zo snel mogelijk inschakelen voor je privacy!

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Functie in Waze

Ben jij regelmatig onderweg met de auto? Dan kan een navigatiedienst tegenwoordig niet meer ontbreken. Met Apple Kaarten, Google Maps of Waze bereik je zonder problemen je bestemming. Welke navigatiedienst je gebruikt is afhankelijk van de functies die je belangrijk vindt. Het grote voordeel van Waze zijn de meldingen van flitsers, want die worden veel nauwkeuriger getoond in de applicatie.

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Dat komt door de actieve community achter Waze, die realtime meldingen maakt van flitsers, politiecontroles en ongelukken. De navigatiedienst beschikt over heel veel data, waarmee gebruikers accurate meldingen van bepaalde verkeerspunten kunnen krijgen. Om deze meldingen te maken heb je een account nodig in Waze. Heb jij een account bij de navigatiedienst? Dan kun je één functie beter inschakelen voor je eigen privacy!

Zo word je onzichtbaar

Voor een account in Waze heb je een gebruikersnaam nodig. Je bepaalt zelf wat die naam is, zo kun je jouw eigen naam kiezen als gebruikersnaam. Heb je dat gedaan? Het is dan verstandig om deze naam niet aan alle gebruikers van Waze te tonen. Je gebruikersnaam, stemming en meer kunnen openbaar op de kaart van Waze verschijnen. Heb je liever dat je gebruikersnaam privé blijft? Schakel deze functie dan direct in:

Open de Waze-app op je smartphone; Tik op de drie horizontale streepjes linksboven in beeld; Ga naar ‘Instellingen’; Veeg omlaag en kies voor ‘Privacy’; Schakel tot slot ‘Word onzichtbaar’ in.

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Heb je de functie in Waze geactiveerd? Dan word je gebruikersnaam voortaan niet meer openbaar op de kaart getoond. Hetzelfde geldt voor je stemming en meldingen, ook die verschijnen niet meer zomaar op de kaart. Zo blijven je gegevens privé en blijft je gebruikersnaam afgeschermd voor andere gebruikers. Het is vooral verstandig om de functie in Waze in te schakelen als je jouw volledige naam hebt ingesteld als gebruikersnaam.

Meer over Waze

Met deze functie in Waze voorkom je dat je gebruikersnaam op een specifieke locatie op de kaart verschijnt. Zo verschijnt je gebruikersnaam niet meer op locaties die bijvoorbeeld dichtbij je thuis- of werkadres liggen. Heb je een willekeurige gebruikersnaam ingesteld? Dan kun je de functie in principe ingeschakeld laten, al hangt dat af van je eigen voorkeur en in hoeverre je jouw gebruikersnaam wilt delen.

Maak je met jouw account regelmatig meldingen van verkeerssituaties in Waze? Blijf dat dan vooral doen, want juist de actieve community maakt Waze een succesvolle navigatiedienst. Vond je deze tip handig en wil je meer weten? Schrijf je dan gratis in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je automatisch op de hoogte blijft van alle nieuwe functies in Waze!