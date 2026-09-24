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Agenda-app op je iPhone is véél slimmer geworden: dit is er nieuw

Maurice Snijders
Maurice Snijders
24 september 2026, 19:07
2 min leestijd
Agenda-app op je iPhone is véél slimmer geworden: dit is er nieuw

De app Agenda krijgt met iOS 27 een flinke upgrade: afspraken toevoegen gaat slimmer, terwijl ook het uiterlijk en de widgets zijn aangepakt.

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Agenda op je iPhone is slimmer geworden

Er zijn meerdere nieuwe functies in iOS 27 die de app Agenda op je iPhone slimmer maken. We zetten de belangrijkste voor je op een rij.

Afspraken typen in spreektaal

Een handige vernieuwing is ‘Beschrijf een activiteit’, een functie die gebruikmaakt van Apple Intelligence. Je hoeft daardoor niet meer ieder onderdeel van een afspraak afzonderlijk in te vullen. Typ bijvoorbeeld: ‘Lunch met Nancy vrijdag om 13 uur bij De Kluizenaar’. Agenda herkent de belangrijke informatie en vult onder meer de titel, tijd, locatie en contactpersoon automatisch voor je in.

agenda slimmer

Nieuw design

De app Agenda is niet alleen slimmer geworden, ook het ontwerp is vernieuwd. Wanneer je nu op een afspraak tikt, verschijnt de informatie nu in een nieuw kaartvenster. De verschillende opties zijn opnieuw ingedeeld en voorzien van pictogrammen, waardoor je sneller ziet waar je moet zijn. Ook het scherm voor het maken en aanpassen van afspraken heeft een opgefrist ontwerp gekregen.

agenda slimmer

Bezet of beschikbaar

Een kleine, maar handige toevoeging is de mogelijkheid om bij iCloud-agenda’s aan te geven of je tijdens een afspraak bezet of beschikbaar bent. Die optie bestond al langer voor sommige andere agenda’s die je aan Agenda toevoegt, maar ontbrak tot nog toe bij iCloud.

Grotere widgets

De app Agenda is ook slimmer geworden wanneer je doorgaans erg veel afspraken hebt. Dan zijn de nieuwe extra grote widgets namelijk interessant. De Agenda-app ondersteunt nu het nieuwe extra-large formaat met de widgets ‘Lijst’ en ‘Volgende’. Daardoor passen er een stuk meer afspraken en herinneringen tegelijk op je beginscherm.

agenda slimmer

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